इस फिल्म में एक साथ नज़र आने वाले थे आशुतोष और ऐश्वर्या, 75 फीसदी शूटिंग हो चुकी थी पूरी फिर हुआ कुछ यूं

बॉलीवुड की डिवा ऐश्वर्या राय लंबे वक्त से बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन आज भी उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। हालांकि जल्द ही वो मणीरत्नम की फिल्म पीएस-1 में दिखाई देने वाली हैं। फिल्म की घोषणा के बाद फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है।

एश्वर्या ने कई अभिनेताओं के साथ काम किय है, लेकिन क्या आपको पता है कि एश्वर्या डायरेक्टर शशिलाल की एक फिल्म में सुनील शेट्टी और आशुतोष राणा के साथ नजर आने वाली थीं। ये स्टोरी फैंटसी फिक्शन थी, जिसमें आशुतोष राणा का किरदार आधा इंसान और आधे जानवर का था। फिल्म में ऐश्वर्या गैरेज ओनर के रोल में थीं। फिल्म 75 फीसदी पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इसे रिलीज नहीं की जा सका। फिल्म का नाम था हम पंछी एक डाल के।

aishwarya rai and suniel shetty were casted for this film