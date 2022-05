माही विज ने किया खुलासा, 5 बार IVF ट्राई करने के बाद प्रीमैच्योर पैदा हुई थी तारा, बेटी को वेंटिलेटर पर देख टूट गई थी

इन दिनों टीवी सेलेब माही विज सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर डरावने हादसे की जानकारी दी थी, जिसमें एक शख्स ने उनकी कार को टक्कर मारी फिर गाली गलौच कर रेप की धमकी दे रहा है। इसके बाद माही ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई।

Published: May 10, 2022 11:03:44 am

इस हादसे के बाद डरी हुई हैं। माही विज टीवी का बड़ा नाम हैं। साथ ही इनके पति की गिनती भी टीवी के बड़े चेहरों में की जाती है। कपल को एक बेटी है, जिसका नाम तारा है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि बेटी के जन्म के दौरान उन्होंने किन-किन दिक्कतों का सामना किया।



माही ने इंटरव्यू ने बताया कि मैं जब 2014 में 32 साल की थी, तब हमने 5 बार IVF ट्राई किया था, लेकिन हो नहीं सका और एक समय पर तो कई डॉक्टर्स ने ये तक कह दिया था कि मुझे सरोगेसी का सराहा लेना चाहिए, लेकिन जय उन 9 महीनों को एन्जॉय करना चाहते थे। वो उस समय को जीना चाहते थे। जय हर महीने अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चे को देखना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उस जर्नी को एन्जॉय करना चाहता हूं। इसलिए ये आखिरी है, इसके बाद मैं बिलकुल भी फोर्स नहीं करूंगा। IVF आसान नहीं होता है। इसमें आप इमोशनली टूट जाते हैं। आपकी हेल्थ और मेंटल स्टेटस दोनों दांव पर लगे रहते हैं।

