DDLJ के लिए शाहरुख नहीं टॉम क्रूज थे पहली पसंद, फिर ऐसे किंग खान की झोली में आ गिरी फिल्म

आईकॉनिक फिल्मों में शुमार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को रिलीज हुए कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी ये लोगों की फेवरेट फिल्मों की लिस्ट में शुमार है। आज भी फिल्म के गाने लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं। फिल्म को रिलीज हुए 27 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके किरदार फैंस के दिलों में आज भी जिंदा हैं।

'राज' और 'सिमरन' के किरदार ने लोगों के दिलों पर इस कदर छाप छोड़ी कि आज भी ये उनके जहन में बने हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 'राज' के किरदार के लिए शाहरुख निर्देशक आदित्य की पहली पसंद नहीं थे।



जी हां रिपोर्ट की मानें तो आदित्य इस फिल्म में किंग खान की जगह हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को लेना चाहते थे। यहां तक उन्होंने फिल्म का नाम भी सोच लिया था। वो फिल्म का नाम 'द ब्रेवहर्ट विल टेक द ब्राइड'। इसके पीछे की वजह इस फिल्म को इंडो-अमेरिकन प्रोजेक्ट के तौर पर बनाने की थी, लेकिन आदित्य के पिता और दिवंगत फिल्म निर्माता यश चोपड़ा को आदित्य का यह आइडिया पसंद नहीं आया, जिसके चलते बात नहीं बनी।

tom cruise was the first choice for iconic film ddlj not shahrukh khan