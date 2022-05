एक झलक पाने को श्रीदेवी के घर के बाहर घंटों खड़े रहते थे राम गोपाल वर्मा, बोनी कपूर से करने लगे थे नफरत

भले ही आज श्रीदेवी इस दुनिया में न हों, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में जिंदा हैं। आज भी दुनिया में उनके फैंस की जबरदस्त तादात है। लोग आज भी उनकी फिल्मों के दीवाने हैं। वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में भी इनके कई फैंस हैं, लेकिन इनमें से श्रीदेवी को लेकर राम गोपाल वर्मा की दीवानगी कुछ अलग तरह की थी।

राम गोपाल वर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि श्रीदेवी को लेकर उनकी दीवानगी शुरू हुई थी तेलुगू फिल्म Padaharella vayasu देखने के बाद। सिनेमाहाल से निकलने के बाद रामू को लगा था कि श्रीदेवी सच में नहीं हो सकती हैं। वह इतनी खूबसूरत हैं कि रियल है ही नहीं।इसके बार लगातार उन्होंने उनकी कई और फिल्में देखीं और उनकी दीवानगी दिन प्रति दिन बढ़ती गई।



राम गोपाल वर्मा ने जब अपनी पहली फिल्म 'शिवा' बनाई, तो चेन्नई में नागार्जुन के ऑफिस से निकलकर अक्सर श्रीदेवी के घर के पास खड़े हो जाते थे। राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि मुझे लगता था कि श्रीदेवी जैसी देवी इंसानों के बनाए इस घर में कैसे रहती हैं। मैं घर के बाहर खड़ा रहता कि किसी दिन तो उनकी एक झलक मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं।

ram gopal varma used to wait outside sridevi house for hours