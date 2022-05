संभावना सेठ ने बयां किया मां न बन पाने का दुख, कहा- 5 साल से कर रही हूं कोशिश, झेल रही हूं इंजेक्शन का दर्द

भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो हर बात को बेझिझक होकर रखती हैं। हालांकि इसके चलते वो कई बार ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुकी हैं, लेकिन वो इसका भी डटकर सामना करती हैं ।संभावना अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं और अपनी लाइफ की हर अपडेट लोगों को देती रहती हैं।

Published: May 09, 2022 02:57:59 pm

हाल ही में उन्होंने शादी के 5 साल बाद भी बच्चे न करने की वजह बताई है। साथ ही IVF जर्नी को लेकर भी खुलासा किया है। चार बार उन्होंने आईवीएफ से कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं रहीं। बताया है कि कैसे लोग उन्हें ताने मारते हैं और ट्रोल करते हैं।



वीडियो में अविनाश बताते हैं, 'हम पिछले 3-4 साल से बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जब बात नहीं बनी तो हमने IVF का सहारा लिया। कुछ लोगों को इस बारे में पता होगा और कुछ को नहीं। हमने चार पर किया और हर बार फेल हुए।' इसके साथ ही संभावना ने बताया कि उन्हें लोग ट्रोल करते हैं कहते हैं कि 'शादी के इतने साल हो गए, कब तक कुत्ते-बिल्ली के बच्चों को पालोगी, खुद के भी करो। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सच में उनके लिए चिंतित हैं और कहते हैं कि संभावना देर हो गई है, अब बच्चे कर लो।'

sambhavna seth and avinash dwivedi opened up about ivf journey