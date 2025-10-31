Miss World बनने से पहले ऐश्वर्या ने… नौवीं में उठाया था वो कदम, कर दिया था ऐसा काम

मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन की पुरानी फोटो (इमेज सोर्स: X Pintrest)
Aishwarya Rai Bachchan Birthday: बॉलीवुड की सबसे चमकदार और एलिगेंट अभिनेत्रियों में शुमार ऐश्वर्या राय बच्चन आज भी खूबसूरती, गरिमा और क्लास की मिसाल मानी जाती हैं। उनके नाम के साथ जैसे ही कोई बातचीत शुरू होती है, लोग उनके ग्लैमर, इंटेलिजेंस और सादगी की तारीफ करते नहीं थकते।
लेकिन ऐश्वर्या का सफर उतना आसान नहीं था, जितना उनकी मुस्कान दिखाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर किस्मत ने जरा भी करवट बदली होती, तो ऐश्वर्या का बॉलीवुड डेब्यू ‘राजा हिंदुस्तानी’ से होता। मगर भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था, जो कि ‘मिस वर्ल्ड का ताज’ था।
उसी मुकुट की चमक ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। ऐश्वर्या की पहली फिल्म बनी ‘और प्यार हो गया’, जो उनके फिल्मी सफर की जादुई शुरुआत थी। यह कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि उस लड़की की है जिसने सपनों को अपनी हकीकत बना दिया।
ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था। उनका बचपन साधारण परिवार में बीता, लेकिन बचपन से ही उनमें पढ़ाई और कला के प्रति गहरी रुचि थी। ऐश्वर्या को साइंस और जूलॉजी में बहुत दिलचस्पी थी और वह डॉक्टर बनना चाहती थीं। बाद में उनके रास्ते बदल गए और उन्होंने मुंबई में आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई के साथ ही उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और यह उनका पहला बड़ा कदम था, जिसने उन्हें ग्लैमर की ओर खींचा।
ऐश्वर्या ने नौवीं क्लास में ही कैमलिन कंपनी के लिए मॉडलिंग शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने पेप्सी, फ्रूटी और कई बड़े विज्ञापनों में काम किया। इन विज्ञापनों ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई और लोग उनके चेहरे को पहचानने लगे। मॉडलिंग में काम करते हुए ही उन्होंने ब्यूटी पेजेंट्स की दुनिया में कदम रखा। साल 1994 में उन्होंने मिस इंडिया की उपविजेता बनने के बाद मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। यह जीत उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुई।
एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने खुलासा किया था कि जब उनके सिर पर ताज सजा, तो जिंदगी ने करवट ली, उन्होंने ग्लोबल मंच से सीधे ‘और प्यार हो गया’ (1997) के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा। ये फिल्म उनके फिल्मी सफर की खूबसूरत शुरुआत थी, जिसने दर्शकों को उनकी अदाकारी और मासूमियत दोनों से दीवाना बना दिया।
इसके बाद ऐश्वर्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ‘हम दिल दे चुके सनम’, ‘देवदास’, ‘ताल’, ‘धूम 2’, ‘मोहब्बतें’, ‘जोधा अकबर’ और ‘गुरु’ जैसी फिल्मों में उन्होंने हर किरदार को जादू में बदल दिया। वहीं, उन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उन्होंने ‘द पिंक पैंथर 2’, ‘प्रोवोक्ड’, ‘मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेज’ और ‘ब्राइड एंड प्रिज्यूडिस’ जैसी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी।
उन्हें उनके अभिनय के लिए फिल्मफेयरम और स्क्रीन अवॉर्ड्स मिले, 2003 में वह ‘कान फिल्म फेस्टिवल’ की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी थीं।
उनकी उपलब्धियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, 2009 में पद्मश्री और 2012 में फ्रांस का ‘ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स’ सम्मान पाकर ऐश्वर्या ने साबित कर दिया कि सच्ची सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं, बल्कि कर्म में होती है।
