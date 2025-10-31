Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Miss World बनने से पहले ऐश्वर्या ने… नौवीं में उठाया था वो कदम, कर दिया था ऐसा काम

Aishwarya Struggle: ऐश्वर्या राय ने अपने करियर में जो मुकाम हासिल किया है, वह किसी सपने से कम नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्होंने नौवीं क्लास में एक ऐसा काम कर दिया था…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 31, 2025

Aishwarya Rai Bachchan Birthday Story

मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन की पुरानी फोटो (इमेज सोर्स: X Pintrest)

Aishwarya Rai Bachchan Birthday: बॉलीवुड की सबसे चमकदार और एलिगेंट अभिनेत्रियों में शुमार ऐश्वर्या राय बच्चन आज भी खूबसूरती, गरिमा और क्लास की मिसाल मानी जाती हैं। उनके नाम के साथ जैसे ही कोई बातचीत शुरू होती है, लोग उनके ग्लैमर, इंटेलिजेंस और सादगी की तारीफ करते नहीं थकते।

लेकिन ऐश्वर्या का सफर उतना आसान नहीं था, जितना उनकी मुस्कान दिखाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर किस्मत ने जरा भी करवट बदली होती, तो ऐश्वर्या का बॉलीवुड डेब्यू ‘राजा हिंदुस्तानी’ से होता। मगर भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था, जो कि ‘मिस वर्ल्ड का ताज’ था।

उसी मुकुट की चमक ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। ऐश्वर्या की पहली फिल्म बनी ‘और प्यार हो गया’, जो उनके फिल्मी सफर की जादुई शुरुआत थी। यह कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि उस लड़की की है जिसने सपनों को अपनी हकीकत बना दिया।

साधारण परिवार में जन्मी ऐश्वर्या

ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था। उनका बचपन साधारण परिवार में बीता, लेकिन बचपन से ही उनमें पढ़ाई और कला के प्रति गहरी रुचि थी। ऐश्वर्या को साइंस और जूलॉजी में बहुत दिलचस्पी थी और वह डॉक्टर बनना चाहती थीं। बाद में उनके रास्ते बदल गए और उन्होंने मुंबई में आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई के साथ ही उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और यह उनका पहला बड़ा कदम था, जिसने उन्हें ग्लैमर की ओर खींचा।

नौवीं क्लास में ही…

ऐश्वर्या ने नौवीं क्लास में ही कैमलिन कंपनी के लिए मॉडलिंग शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने पेप्सी, फ्रूटी और कई बड़े विज्ञापनों में काम किया। इन विज्ञापनों ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई और लोग उनके चेहरे को पहचानने लगे। मॉडलिंग में काम करते हुए ही उन्होंने ब्यूटी पेजेंट्स की दुनिया में कदम रखा। साल 1994 में उन्होंने मिस इंडिया की उपविजेता बनने के बाद मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। यह जीत उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुई।

ऐश्वर्या करियर: फिल्मी दुनिया

एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने खुलासा किया था कि जब उनके सिर पर ताज सजा, तो जिंदगी ने करवट ली, उन्होंने ग्लोबल मंच से सीधे ‘और प्यार हो गया’ (1997) के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा। ये फिल्म उनके फिल्मी सफर की खूबसूरत शुरुआत थी, जिसने दर्शकों को उनकी अदाकारी और मासूमियत दोनों से दीवाना बना दिया।

इसके बाद ऐश्वर्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ‘हम दिल दे चुके सनम’, ‘देवदास’, ‘ताल’, ‘धूम 2’, ‘मोहब्बतें’, ‘जोधा अकबर’ और ‘गुरु’ जैसी फिल्मों में उन्होंने हर किरदार को जादू में बदल दिया। वहीं, उन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उन्होंने ‘द पिंक पैंथर 2’, ‘प्रोवोक्ड’, ‘मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेज’ और ‘ब्राइड एंड प्रिज्यूडिस’ जैसी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी।

उन्हें उनके अभिनय के लिए फिल्मफेयरम और स्क्रीन अवॉर्ड्स मिले, 2003 में वह ‘कान फिल्म फेस्टिवल’ की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी थीं।

उनकी उपलब्धियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, 2009 में पद्मश्री और 2012 में फ्रांस का ‘ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स’ सम्मान पाकर ऐश्वर्या ने साबित कर दिया कि सच्ची सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं, बल्कि कर्म में होती है।

ये भी पढ़ें

88 साल की महिला ने जवानों के उड़ाए होश! जोश-जोश में भांजी लाठी तो उठ खड़े हुए अक्षय कुमार
बॉलीवुड
Akshay Kumar Reached Kudo Tournament

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

ऐश्वर्या राय

ऐश्वर्या राय बच्चन

aishwrya rai

Bollywood

Bollywood News

Published on:

31 Oct 2025 07:48 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Miss World बनने से पहले ऐश्वर्या ने… नौवीं में उठाया था वो कदम, कर दिया था ऐसा काम

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Dharmendra Hospitalised: 89 के धर्मेंद्र हॉस्पिटल में हुए भर्ती, वजह आई सामने, फैंस हुए चिंतित

Dharmendra Hospitalised
बॉलीवुड

88 साल की महिला ने जवानों के उड़ाए होश! जोश-जोश में भांजी लाठी तो उठ खड़े हुए अक्षय कुमार

Akshay Kumar Reached Kudo Tournament
बॉलीवुड

इस एक्ट्रेस की हुई फोटो लीक तो भड़की सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- तुम क्रिमिनल से कम नहीं हो…

Sonakshi Sinha Angry On Pregnant Katrina Kaif Photo Leaked
बॉलीवुड

शबाना आजमी ने किया रिवील, बताया कौन हैं उनके दिल के करीब?

Shabana Azmi
बॉलीवुड

अमिताभ बच्चन को लेकर जांच एजेंसियां हुई अलर्ट, क्या बिग बी की जान को है खतरा?

Amitabh Bachchan life is in danger
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.