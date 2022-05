शूटिंग के दौरान ही प्रेग्नेंट हो गईं थी ये हीरोइने, किसी को छोड़ी फिल्में तो किसी ने झेला हंगामा

आज हम आपसे बॉलीवुड फिल्मी दुनिया की ऐसी चर्चित अभिनेत्रियों के बारें में बताने जा रहे हैं जो शूटिंग के दौरान ही प्रेग्नेंट हो गईं थी जिसके बाद अभिनेत्री को काफी ज्यादा विवादों का सामना भी करना पड़ा था। कई अभिनेत्री को तो अपनी फिल्मों को भी अलविदा करना पड़ गया था।

Updated: May 17, 2022 11:26:34 am

बॉलीवुड की कई मशहूर अभिनेत्री हैं जो अपने फिल्म शूटिंग के दौरान ही हो गई थी प्रेग्नेंट। जिसके बाद कई अभिनेत्री को प्रेग्नेंट होने के कारण छोड़नी पड़ी थी अपनी फिल्म। वहीं माने तो अभिनेत्री को फिल्म छोड़ने को लेकर हुआ था खूब हंगामा। चलिए जानते हैं इस लिस्ट में बाॅलीवुड की किन अभिनेत्रीयों का नाम हैं शामिल।

Kajol aishwarya rai to Sridevi became pregnant during the shooting itself