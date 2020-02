ना अक्षय ना सलमान अजय देवगन करेंगे तमिल फिल्म 'Kaithi' के रीमेक में काम, ट्वीट कर फैंस को दी जानकारी

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन को लेकर कई दिनों से खबरें आ रही थी कि वो जल्द ही साउथ की फिल्म 'कैथी' ( Kaithi ) के रीमेक में नज़र आएंगे। इस सवाल पर अजय देवगन ( Ajay Devgan ) कई समय से चुप्पी साधे बैठे थे। वहीं अब अजय ने इस खबर को कन्फर्म करते हुए ट्वीट किया है। अजय देवगन ने ट्वीट करते हुए कहा- Yes, I’m doing the Hindi remake of the tamil film kaithi. Releases on 12 february 2021, खबरों के मुताबिक इस फिल्म को रिलांयस एंटरटेनमेंट और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के प्रोड्यूसर मिलकर इस फिल्म को बनाएंगे।

2021 का साल अजय देवगन के नाम है क्योंकि इस साल इनकी एक नहीं बल्कि कई बड़ी फिल्में आ रही है। जिसमें शामिल है भुज- द प्राइड ऑफ इंडिया ( Bhuj- The Pride Of India ), मैदान ( Maidaan ), RRR, और चाणक्या ( Chanakya ) इन सभी के साथ अजय देवगन आपको रोहित शेट्टी ( Rohit Shetty ) की फिल्म 'सूर्यावंशी' ( Sooryavanshi ) में भी दिखाई देंगे। इस फिल्म में मुख्या भूमिका में अक्षय कुमार ( Akshay kumar ) है। लेकिन कहीं न कहीं फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें इस फिल्म में रणवीर सिंह ( Ranveer Singh ) की झलक भी देखने को मिलेगी।

इस खबर से फैंस काफी खुश नज़र आ रहे हैं। अजय देवगन की लास्ट फिल्म 'तान्हाजी' ( Tanhaji ) आज भी बॉक्स ऑफिस रफ्तार से दौड़ रही है। फिल्म को रिलीज़ हुए करीबन 45 दिनों से ऊपर हो गए हैं। लेकिन फिल्म की पकड़ आज भी काफी मजबूत है। 'तान्हाजी' के दौरान छपाक ( Chaapak ), मलंग ( Malang ) जैसी बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई लेकिन आज भी दोंनो फिल्मो को पीछे छोड़ तान्हाजी आगे चल रही है। तान्हाजी कई रिकॉर्ड भी बन चुकी है।