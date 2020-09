सोनाक्षी, बॉबी, सुष्मिता, मनोज के बाद अब अजय देवगन करेंगे डिजिटल डेब्यू, इस ब्रिटिश टीवी सीरीज के हिंदी रीमेक में आएंगे नजर

कोरोना और लॉकडाउन (Corona and Lockdown) के चलते वेब सीरीज (we bseries) को लेकर रुझान बढ़ा है। ऐसे में कई दिग्‍गज स‍ितारे ड‍िज‍िटल पर डेब्‍यू (debuts on Digital Platform) करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि अभिनेता अजय देवगन (Actor Ajay Devgan) भी जल्‍द वेब सीरीज (we bseries) में नजर आएंगे।