पुलिस ऑफिसर के रोल में फिर से नजर आईं तब्बू, क्या दोहराई जाएगी अजय देवगन की दृश्यम-2

नई दिल्लीPublished: Mar 06, 2023 03:14:16 pm Submitted by: Anju Chaudhary Bajpai

Ajay Devgn: एक चट्टान और शौ शैतान.... अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'भोला' (Bhola) का ट्रेलर बस कुछ ही मिनटों पहले यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्वीटर पर लॉन्च किया गया है। कुछ ही मिनटों में इसे यूट्यूब पर 287K लाइक्स मिल चुके हैं। पुलिस ऑफिस के रोल में तब्बू का रोल कुछ-कुछ दृश्यम फिल्म जैसा लग रहा है। तो वहीं माथे पर महादेव की भस्म लगाए बुराई का विनाश करते नजर आए अजय देवगन।

Bhola Trailor Out Now

Bhola Movie Trailer Out Now: फिल्म 'भोला' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। कुछ ही मिनटों पहले अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला का ट्रेलर रिलीज हुआ। अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी पिछली बार फिल्म 'दृश्यम 2' में नजर आई थी। दोनों की फिल्म -दृश्यम-2 धमाकेदार रही। अब फिल्म भोला का ट्रेलर देखकर यही लग रहा है कि यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कसकर धमाका करेगी। इस फिल्म में अजय देवगन का रोल बेहद मजेदार लग रहा है। इसके साथ ही तब्बू एक बार फिर से पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी। फिल्म में तब्बू का रोल इस बार दृश्यम और दृश्यम -2 से भी ज्यादा दमदार नजर आ रहा है। फिल्म के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि फिल्म में दोनों का धाकड़ अभिनय है। यह फिल्म भी दर्शकों का दिल जीत लेगी। यह फिल्म 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म शाहरुख खान की फिल्म पठान के कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तब्बू पुलिस ऑफिसर के रोल में काफी सटीक लग रही है, तो वहीं एक्शन करते अजय देवगन का यह लुक फैंस को अभी से क्रेजी कर रहा है। (Tabu in Police Office Role)