पिता वीरू देवगन को याद कर इमोशनल हुए अजय देवगन, धर्मेंद्र को याद आए उनके दोस्त

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन फिल्मों के साथ साथ सोशल मीडिया पर काफी एक्टीव रहते है और सोशल मीडिया के जरिए अपनी पोस्ट शेयर करते हुए वे फैंस से भी जुड़े रहते हैं। ऐसा ही एक दिल को रूला देने वाला पोस्ट उन्होंने आज यानि की शुक्रवार को शेयर किया है जिसमें अपने पिता वीरू देवगन की 87वीं बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद कर रहे हैं।

I miss you everyday. More so today. Happy birthday Papa🙏. Life hasn’t been the same since. pic.twitter.com/EVEMnwOUnH

अजय देवगन ने इस इमोशनल पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन पर लिखा था कि- 'मैं आपको हर पल याद करता हूं। आज और ज्यादा कर रहा हूं। हैप्पी बर्थडे पापा। जिंदगी अब पहले की तरह नहीं रही।”

उनके इस पोस्ट के शेयर होते ही दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र भी इसे पढ़कर भावुक हो गए। और उन्होंने अजय के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, "अजय, लव यू मेरे बच्चे। खुश, स्वस्थ और मजबूत रहो। तुम्हारे पापा मेरे सबसे स्नेही साथी थे। उन्हें हमेशा बड़े प्यार और सम्मान के साथ याद किया जाएगा। अपना ध्यान रखना।"

Thank you Dharamji for your love. Papa & I both loved you. And, I continue to do so. Respects to you Paaji🙏🙏🙏🙏 https://t.co/k83fUjah2c