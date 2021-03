Twitter पर 'अजय देवगन कायर है’ हुआ ट्रेंड, लोगों ने जमकर सुनाई खरी-खोटी

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) वैसे तो सोशल मीडिया (social media) पर बहुत कम ही ट्रेंड या वायरल होते हैं। अजय सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहते हैं और सिर्फ अपनी फिल्मों को लेकर ही पोस्ट शेयर करते हैं लेकिन हाल ही में वो अचानक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। दरअसल, मंगलवार के दिन अजय को मुंबई के फिल्म सिटी में एक सिख युवक ने रोक लिया और किसान आंदोलन (Kisan Andolan) के समर्थन में कुछ ना बोलने को लेकर उसका गुस्सा फूटा। सिख युवक का अजय को खरी-खोटी सुनाते हुए वीडियो वायरल होते ही ट्विटर पर भी जमकर बहस देखने को मिली। ट्विटर पर यूजर्स ने अजय देवगन को बुरी तरह से ट्रोल किया।

अजय देवगन मुंबई के फिल्म सिटी से अपने घर जा रहे थे तभी एक युवक ने रोक लिया और उन्हें जमकर बुरा भला कहा। युवक अजय के किसानों को सपोर्ट ना करने पर बेहद नाराज दिखाई दिया और उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इतने बवाल के बाद युवक को भले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया लेकिन लोगों का गुस्सा अजय देवगन पर जमकर निकला। ट्विटर पर अजय देवगन कायर है ट्रेंड करने लगा। कई लोगों ने अजय को लेकर शर्म करो जैसा हैशटैग भी लिखा।

अजय देवगन पर कई मीम्स भी लोगों ने बना डाले। एक यूजर ने अजय की पगड़ी वाली फोटो पर फेक सरदार लिखा।

एक यूजर ने लिखा- अगर तुम हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते तो हमारे खिलाफ भी ना खड़े हो। यूजर ने अजय के पुराने ट्वीट पर ये कमेंट किया है।

There is a big difference between real sardar and fake sardar#अजय_देवगन_कायर_है pic.twitter.com/kJZSyMpAuT — Dhillon (ਭਗਤਾ ਦਾ ਜੀਜਾ) (@davinder_7) March 2, 2021

बता दें कि अजय ने पिछले महीने किसान आंदोलन को लेकर कहा था कि झूठा प्रोपागैंडा फैलाने से बचना चाहिए। हमें एक साथ खड़े रहने की जरूरत है। अजय ने ये ट्वीट सिंगर रिहाना के सवाल उठाने के बाद किया था। जिसके बाद वो बुरी तरह ट्रोल भी हुए थे। कारण ये था कि कई बॉलीवुड सेलेब्स से ट्वीट एक साथ एक जैसे लग रहे थे।