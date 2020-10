Akshay Kumar की फिल्म 'लक्ष्मी बम' पर लगा लव जिहाद को बढ़ावा देना का आरोप, उठी बायकॉट की मांग

नई दिल्ली: अक्षय कुमार की फिल्म 'लक्ष्मी बम' इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। काफी लोगों को ट्रेलर काफी पसंद आया है। लेकिन इससे एक नया विवाद भी शुरू हो गया है। 'लक्ष्मी बम' को लेकर अब बायकॉट की मांग उठने लगी है। इसके बाद ट्विटर पर #ShameOnUAkshayKumar ट्रेंड करने लगा। फिल्म पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जा रहा है।

नाम को लेकर हुआ विवाद

'लक्ष्मी बम' एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। अक्षय कुमार लीड रोल में हैं। साथ में कियारा आडवाड़ी भी अहम भूमिका निभा रही हैं। फिल्म में अक्षय कुमार के रोल का नाम आसिफ बताया जा रहा है। वहीं कियारा के किरदार का नाम प्रिया है। यह फिल्म तमिल की 'कंचना' का हिंदी रीमेक है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि ऑरिजिनल फिल्म में हीरो के किरदार नाम राघव है तो फिर इसमें आसिफ क्यों रखा गया। जबकि हीरोइन का नाम प्रिया ही है।

Laxmibomb movie is the remake of South movie Kanchana. Point to be noted Bawarchi through this movie promoting Love Jihad. Coming to Kanchana movie is genuine story.@akshaykumar#ShameOnUAkshayKumar — Jhakas_Kitchen_ Champion (@sailaja0402) October 16, 2020

Canada Kumar's film is promoting Love Jihad.



Film is Produced By Separatist Shabeena Khan.



Content is Hinduphobic.#ShameOnUAkshayKumar pic.twitter.com/bLOb7zMIic — Prashant Patel Umrao (@ippatel) October 16, 2020

लोगों का फूटा गुस्सा

इसके साथ ही इस फिल्म के टाइटल को लेकर भी कुछ लोग आपत्ति जता चुके हैं। लोगों का कहना है कि देवी लक्ष्मी के आगे बम लगाना ठीक नहीं है। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, "फिल्म लक्ष्मी बम में अक्षय कुमार का नाम आसिफ रखा गया है और लड़की का नाम पूजा है जिसकी हम इजाजत नहीं देते। फिल्म का नाम लक्ष्मी बम देकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तुम हमारे धर्म का मजाक बनाते रहोगे और हम तुम्हें माफ कर देंगे?"

I don't believe that @akshaykumar is also belongs too Bullywood jokers.. I thought that he might be different frm the others..

Now promoting love jihad. Plz RT #BoycottLaxmiBomb#ShameOnUAkshayKumar pic.twitter.com/nIrHGZW0O1 — Aayush 🇮🇳 (@ModifiedAayush) October 16, 2020

बता दें कि 'लक्ष्मी बम' फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि कियारा अक्षय को अपने घर पर परिवार वालों को शादी के लिए मनाने के लिए घर बुलाती हैं। लेकिन कियारा के घर में भूत-प्रेत का चक्कर होता है और अक्षय कुमार भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि जिस दिन भूत दिख गया उस दिन वह चूड़िया पहन लेंगे। उसके बाद अक्षय कुमार में लक्ष्मी की आत्मा आ जाती है। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है।