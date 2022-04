Akshay Kumar की फिल्म 'राम सेतु' के इस नए पोस्टर में नजर आ रही बड़ी मिस्टेक, क्या आपने पकड़ी?

उनके इस पोस्टर पर यूजर्स जमकर एक्टर का मजाक उड़ा रहे हैं और साथ ही काफी अजब-गजब मीम्स भी साझा कर रहे हैं. दरअसल, यूजर्स ने अक्षय की इस आने वाली फिल्म के नए पोस्टर में एक ऐसी मिस्टेक को पकड़ा है, जिसको देखने के बाद यूजर्स उनका मजाक उड़ा रहे हैं. पोस्ट में देखा जा सकता है कि अक्षय कुमार हाथ में मशाल जलाए ऊपर की ओर कुछ देखते नजर आ रहे हैं, वहीं उनके साथ जैकलीन फर्नांडिस भी हाथ में टॉर्च जलाए नजर आ रही हैं.

A glimpse into the world of #RamSetu . In cinemas Diwali, 2022. pic.twitter.com/uZ9vIBFB9Z

Why is the guy holding a flame when the girl is holding a fully working torch? https://t.co/YfOpTcFaau — Kabir Taneja (@KabirTaneja) April 29, 2022

Director does a real bad job with #Mashaal and a #Torchlight being used in parallel . 😂😂 https://t.co/wRNnGxVcYx— Baroon Varma Барун Варма 🇮🇳 🇺🇦 (@BaroonV) April 29, 2022

When your house has no electricity but your neighbours’ place is lit up… https://t.co/28q1dcDezA— Some bits (@thefullmohanty) April 29, 2022

The entire surrounding is so well-lit, that woman has a powerful electric torch, and yet here you are, holding a fire torch to see god knows what! Hilarious poster! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂— Dhaivat 🇮🇳 🏳️‍🌈 🤭 🏳️‍🌈 (@Dhaivat_Chhaya) April 28, 2022

उनके इस पोस्टर को लेकर काफी सारी मीम्स भी साझा किए जा रहे हैं, जिनको देखने के बाद आपकी भी हंसी छूट जाएगी. वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब अक्षय को इस तरह ट्रोल किया जा रहा है. इससे पहले उन्हें पान मसाला के विज्ञापन की वजह से खूब आलोचना झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद उनको अपने तमाम फैंस से माफी मांगनी पड़ती थी. वहीं उनके वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय 'राम सेतु' के साथ-साथ वो 'पृथ्वीराज' में नजर आने वाले हैं.