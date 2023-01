थिएटर पर फुस्स, पर ओटीटी पर धमाल मचा रहे अक्षय कुमार, सबसे ज्यादा देखी गई खिलाड़ी कुमार की ये फिल्म

अक्षय कुमार के लिए बीता साल बेहद खराब गुजरा है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म के हिसाब से अक्की ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। हाल में ही में जानकारी सामने आई थी उनकी फिल्म कतपुतली 2022 में ओटीटी में सबसे ज्यादा बार देखने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर रही। ये लगातार तीसरा साल है जब अक्षय की फिल्में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्में बन गई हैं।

Akshay Kumar Gets A Hat-Trick Of Most Watched Films On OTT