बॉलीवुड के 'सीरियल किसर' और 'खिलाड़ी' होंगे आमने सामने, करण जौहर ने फिल्म को लेकर किया बड़ा ऐलान

इमरान हाशमी के साथ अक्षय की फिल्म 'सेल्फी' का मोशन पोस्टर आ गया है। पोस्टर में अक्षय कुमार और इमरान हाशमी एक दूसरे से टक्कर लेने के लिए तैयार लग रहे हैं। पोस्टर के साथ मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट भी शेयर की है। इस पोस्टर को अक्षय कुमार ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

Selfiee: Akshay Kumar-Emraan Hashmi lock horns in first look motion poster, check out release date