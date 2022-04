1066 करोड़ की ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे सबसे बड़े इंडियन स्टार हैं अक्षय कुमार, संपत्ति जानकर उड़ जाएंगे होश

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार तंबाकू कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। अक्षय कुमार को बीते कई दिनों से उनके ही फैंस उऩ्हें ट्रोल कर रहे हैं। बता दे कि तंबाकू की कंपनी का एड करने पर अक्षय कुमार को ट्रोल किया जा रहा था। जिसको देखते हुए अक्षय कुमार ने अपने फैंस से काफी माफी भी मांगी हैं। चलिए जानते हैं अक्षय कुमार कितने एड करते हैं और उनकी कितनी कमाई होती हैं।

Updated: April 22, 2022 11:36:19 am

विराट कोहली और रणवीर सिंह के बाद अक्षय भारत के तीसरे सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी हैं। फिल्मों से मोटी कमाई के बाद अक्षय कुमार एड, प्रोडक्शन हाउस और पर्सनल इन्वेस्टमेंट से भी मोटी कमाई करते हैं। अक्षय के कई बड़ी कंपनी के लिए एड करते हैं। अक्षय एक एड करने के लिए करोड़ो रुपये फीस भी ले लेते हैं। एड से अक्षय कुमार की काफी ज्यादा कमाई होती हैं।

akshay kumar is india third highest brand value star 2050 crore income