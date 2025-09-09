Akshay Kumar Birthday: एक फ्लाइट और जिंदगी बदल गई, ये एक्टर वेटर से बना रातोंरात सुपरस्टार

Akshay Kumar Birthday Special: अक्षय कुमार बॉलीवुड का एक ऐसा नाम जो एक्शन, कॉमेडी और देशभक्ति हर किरदार में फिट बैठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय की सफलता की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है? वेटर से सुपरस्टार बनने तक का उनका सफर संघर्ष और किस्मत का एक अनोखा किस्सा है। बता दें कि 9 सितंबर 1967 को अमृतसर में जन्मे राजीव हरिओम भाटिया (अक्षय कुमार) का बचपन दिल्ली और मुंबई में बीता। मार्शल आर्ट्स में रुचि होने के कारण उन्होंने ताइक्वांडो और मुआ थाई की ट्रेनिंग ली। बैंकॉक में उन्होंने वेटर और शेफ के तौर पर भी काम किया।