‘रामसेतु’ के सेट से अक्षय कुमार ने साझा की तस्वीर, किरदार के बारे में दी जानकारी

नई दिल्ली | बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार पिछले दिनों अपनी फिल्म राम सेतु को लेकर चर्चाओं में थे। अक्षय ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है। साथ ही अक्षय ने फिल्म से अपना फर्स्ट लुक भी जारी किया है जो देखने लायक है। लंबे बालों में अक्षय बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों अक्षय ने फिल्म के मुहूर्त से कुछ फोटोज और वीडियोज शेयर किए थे। अब उन्होंने अतरंगी रे की शूटिंग खत्म करने के बाद रामसेतू पर काम शुरू कर दिया है। फैंस अक्षय का फर्स्ट लुक देखकर बेहद एक्साइटेड हो गए हैं और लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

फर्स्ट लुक के साथ दी किरदार की जानकारी

अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म रामसेतू से अपना पहला लुक फैंस के साथ साझा किया है। ग्रे कलर की टी-शर्ट और गले में नीले रंग का मफलर लपेटे हुए वो बेहद ही अलग लुक में दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस फिल्म में अक्षय लंबे बालों में दिखाई देंगे। फोटो पोस्ट करते हुए अक्षय ने लिखा- मेरे लिए सबसे स्पेशल फिल्मों में से एक को बनाने का सफर आज से शुरू हो गया है। रामसेतु की शूटिंग शुरू हो चुकी है! मैं फिल्म में एक आर्कियोलॉजिस्ट का किरदार निभा रहा हूं। मेरे इस लुक पर आपके विचार सुनना पसंद करूंगा? ये मेरे लिए हमेशा मायने रखता है।

ये भी पढ़ें- पति के अफेयर के बावजूद इन अभिनेत्रियों ने बचाया अपना शादीशुदा रिश्ता, नहीं टूटने दिया परिवार

The journey of making one of the most special films for me begins today. #RamSetu shooting begins! Playing an archaeologist in the film. Would love to hear your thoughts on the look? It always matters to me🙏🏻 @Asli_Jacqueline@Nushrratt@Abundantia_Ent@LycaProductions pic.twitter.com/beI6p0hO0I