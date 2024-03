Akshay Kumar ने अगले 2 साल के लिए कर ली प्लानिंग, इन 5 फिल्मों के साथ बड़े पर्दे पर मचाएंगे धमाल

कॉमेडी फिल्मों की अक्षय कुमार बेस्ट चॉइस (Akshay Kumar best choice of comedy films)

इन फिल्मों में अक्षय कुमार आएंगे नजर (Upcoming Akshay Kumar Films)

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अपनी लाजवाब कॉमिक टाइमिंग से बार-बार दर्शकों का दिल जीतते रहे हैं। फिल्म एक्शन हो या फिर रोमांटिक ड्रामा। अक्षय कुमार का ये अंदाज हर बार दिख ही जाता है। पिक्चर में एक न एक सीन ऐसा जरूर होता है, जो साबित करता है कि आखिर क्यों अक्षय कुमार कॉमेडी फिल्मों के लिए बेस्ट च्वाइस हैं। इन कॉमेडी फिल्मों के साथ अक्षय कुमार ने बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर तगड़ा कलेक्शन किया है।‘बड़े मियां छोटे मियां’ (Bade Miyan Chote Miyan), ‘सरफिरा’ (Sarfira), ‘सिंघम अगेन’ (Singham Again), ‘स्काई फोर्स’ (Sky Force), ‘वेलकम टू द जंगल’ (Welcome to the Jungle), ‘खेल-खेल’ (Khel Khel Mein), ‘हेरा-फेरी 3’ (Hera Pheri 3) ‘हाउसफुल 5’ (Housefull 5)। इनमें से कुछ फिल्मों में अक्षय कुमार का कैमियो होने वाला है। हालांकि, अब भी कई फिल्मों का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है।