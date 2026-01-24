अक्षय-रितेश की ‘दूसरों के घर जाकर…’वाली लाइन ने बढ़ाया विवाद, वीडियो वायरल

अक्षय कुमार रितेश देशमुख ने बनाया फराह खान का मजाक (सोर्स: X @AkshayK66719595)
Akshay Kumar And Riteish Deshmukh Mock farah khan:बॉलीवुड के 'मिस्टर खिलाड़ी' अक्षय कुमार एक बार फिर छोटे पर्दे पर दमदार वापसी कर रहे हैं। अक्षय जल्द ही फेमस गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' (Wheel of Fortune) को होस्ट करते दिखने वाले है। जिसके वजह से शो का एक नया प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अक्षय के साथ साजिद खान और रितेश देशमुख की मस्ती भरी जुगलबंदी देखने को मिल रही है। हालांकि, इस मस्ती के बीच बॉलीवुड की फेमस डायरेक्टर फराह खान भी निशाने पर आईं है।
इस वीडियो के प्रोमो की शुरुआत काफी दिलचस्प होती है। अक्षय कुमार, साजिद खान के अस्पताल का बिल पढ़ते दिखते हैं। पहले बता दें, हाल ही में साजिद का एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते उनके पैर की सर्जरी हुई। इस पर अक्षय बताते हैं कि इस सर्जरी और अस्पताल का खर्च करीब 20 लाख रुपये आया है। साथ ही, अक्षय मजाक में कहते हैं कि साजिद इस शो से कम-से-कम 20 लाख तो जीतें ही, ताकि अपना कर्जा उतार सकें। इस पर साजिद हंसते हुए जवाब देते हैं, "मुझे जीतना ही होगा, वरना अस्पताल वाले मुझे ढूंढते हुए यहां आ जाएंगे।"
इतना ही नहीं, मजाक का सिलसिला यहीं नहीं रुका अक्षय कुमार ने साजिद की बहन फराह खान का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पास एक ऐसी बहन है जो बहुत पैसे कमाती है। इस पर रितेश देशमुख ने मजे लेते हुए कहा, "हां, वो लोगों के घर जा-जाकर कमा रही है।" साजिद ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, "खाना पका-पका कर कमा रही है।" इसके बाद रितेश ने जोर का ठहाका लगाते हुए कहा, "खाना भी पका रही है और लोगों को भी पका रही है, ये मजेदार है।"
दरअसल, ये तीनों मिलकर फराह खान के उन कुकिंग व्लॉग्स का मजाक उड़ा रहे थे, जिनमें वो बॉलीवुड सेलेब्स के घर जाकर खाना बनाती हैं और वीडियो साझा करती हैं। हालांकि, जब ये प्रोमो वायरल हुआ, तो फराह खान ने भी इसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। तीनों की इस टांग खिंचाई पर फराह ने भड़काऊ और मजाकिया अंदाज में लिखा, "मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है… कमीनों!"
उन्होंने इस पोस्ट में अक्षय, रितेश और अपने भाई साजिद को भी टैग किया है और इस पर सबसे मजेदार बात ये है कि फराह खान ने हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट में खुलासा किया था कि वो अपने यूट्यूब व्लॉग्स से काफी अच्छी कमाई कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वो फिल्मों के निर्देशन से जितना कमाती थीं, उससे कहीं ज्यादा अब व्लॉगिंग के द्वारा कमा रही हैं। फराह ने ये भी शेयर किया कि इसी कमाई से उन्होंने अपने कुक दिलीप का सारा कर्ज भी चुका दिया है। बता दें, अक्षय कुमार का ये नया गेम शो शुरू होने से पहले ही अपनी इस मजेदार मस्ती की कारण चर्चा में आ गया है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग