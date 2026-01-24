अक्षय-रितेश की ‘दूसरों के घर जाकर…’वाली लाइन ने बढ़ाया विवाद, वीडियो वायरल

उन्होंने इस पोस्ट में अक्षय, रितेश और अपने भाई साजिद को भी टैग किया है और इस पर सबसे मजेदार बात ये है कि फराह खान ने हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट में खुलासा किया था कि वो अपने यूट्यूब व्लॉग्स से काफी अच्छी कमाई कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वो फिल्मों के निर्देशन से जितना कमाती थीं, उससे कहीं ज्यादा अब व्लॉगिंग के द्वारा कमा रही हैं। फराह ने ये भी शेयर किया कि इसी कमाई से उन्होंने अपने कुक दिलीप का सारा कर्ज भी चुका दिया है। बता दें, अक्षय कुमार का ये नया गेम शो शुरू होने से पहले ही अपनी इस मजेदार मस्ती की कारण चर्चा में आ गया है।