तनातनी की खबरों के बीच सलमान की नई फिल्म पर अक्षय का रिएक्शन, कहा- मेरे हिसाब से आपको...

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान हर साल ईद के मौके पर अपने फैंस के लिए कुछ खास तोहफा देते हैं। साल 2021 की ईद पर खास होने वाला है। भाईजान ने इसका ऐलान कर दिया है। सलमान खान ने 10 जनवरी को अपनी नई फिल्म 'कभी ईद कभी दिवाली' की घोषण की है। इस फिल्म को सलमान के दोस्त साजिद नडियाडवाला प्रोड्यूस करेंगे और फरहाद सामजी फिल्म का निर्देशन करेंगे। सलमान खान ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी।

अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए सलमान खान को बधाई दी और 'कभी ईद कभी दिवाली' फिल्म के सीक्वल का भी नाम सजेस्ट किया है। जैसे ही सलमान खान ने ट्विटर पर अपने आने वाली फिल्म का ऐलान किया अक्षय कुमार ने उन्हें बधाई देते हुए, फिल्म के सीक्वल का नया नाम भी सुझा दिया।

Congratulations to my dear friends, Sajid Nadiadwala, @BeingSalmanKhan and @farhad_samji on Kabhi Eid Kabhi Diwali. Wishing you guys all the love and luck.



Have a name suggestion as well for the sequel... Kabhi Eid Kabhi Christmas😜