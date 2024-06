दिसंबर में नहीं रिलीज होगी Akshay Kumar की ‘वेलकम टू द जंगल’, क्या आमिर खान से डर गए खिलाड़ी कुमार?

मुंबई•Jun 16, 2024 / 01:05 pm• Jaiprakash Gupta

Welcome To The Jungle Update: अक्षय कुमार की मूवी ‘वेलकम टू द जंगल’ का लेटेस्ट अपडेट आया है। इसे अब दिसंबर में नहीं रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को फिरोज नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं और निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं।