Sanjay Dutt ने 15 दिन शूटिंग करने के बाद क्यों छोड़ दी ‘वेलकम-3’? असली वजह आखिर पता चल ही गई

साथ ही फिल्ममेकर्स ने उनके कुछ कॉमेडी सीन्स पहले ही फिल्मा लिए हैं। वो चाहते हैं कि इसमें संजय दत्त का कैमियो रोल हो। ‘वेलकम टू द जंगल’ (Welcome to the Jungle) छोड़ने का ये भी कारण है। संजू बाबा ने अक्षय कुमार (Akshay Kumar) से इस बारे में बात की और उन्होंने भी एक्टर को सपोर्ट किया। इसके बाद ही उन्होंने ‘वेलकम’ पार्ट-3 को छोड़ दिया।