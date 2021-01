Akshay Kumar ने खास अंदाज में किया नए साल का स्वागत, गायत्री मंत्र के साथ वीडियो किया शेयर

नई दिल्ली: साल 2020 में एक से बढ़कर एक दुखद घटनाएं हुईं। ऊपर से कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया में आतंक मचाया हुआ है। जिसके कारण लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे में सभी बेसब्री से साल 2021 का इंतजार कर रहे थे। आज नए साल का आगमन हो गया है। न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स देश-विदेश की अलग-अलग जगहों पर गए हैं। लेकिन अक्षय कुमार ने अपने नए साल का स्वागत गायत्री मंत्र पढ़कर किया है।

2021 का पहला सूर्योदय

दरअसल, अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने साल 2021 का पहला सूर्योदय दिखाया है। वहीं, वीडियो में वह अपनी आवाज में गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, ''अगर आपने साल 2021 का पहला सूर्योदय मिस कर दिया है तो यहां देख लीजिए। मैं सभी के विकास और खुशहाली की के लिए प्रार्थना करता हूं। नए साल की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।''

Here’s the first sunrise of 2021, in case you missed it :) Praying for everyone’s success and happiness, wishing for a great year ahead! Happy New Year everyone pic.twitter.com/j4my0Q7Kcx — Akshay Kumar (@akshaykumar) January 1, 2021

ट्विंकल के लिए लिखा था खास मैसेज

इससे पहले अक्षय ने पत्नी ट्विंकल खन्ना के जन्मदिन के मौके पर उनके लिए एक खास मैसेज लिखा था। उन्होंने एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें अक्षय और ट्विंकल साइकिल के साथ खड़े हैं और कैमरे की तरफ पोज़ देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ट्विंकल को विश करते हुए लिखा, 'जिंदगी के फैसलों पर सवालिया निशान लगाने वाला एक और साल लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे ये तुम्हारे साथ लेने हैं। हैपी बर्थडे टीना।' उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।

Here’s to another year of questionable life decisions. But I’m so glad I get to make all of them with you ♥️ Happy birthday Tina 😘 pic.twitter.com/ERCQn0SmqE — Akshay Kumar (@akshaykumar) December 29, 2020

अतरंगी रे की शूटिंग की शूरू

वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार ने हाल ही में फिल्म 'अतरंगी रे' की शूटिंग का काम शुरू किया है। इस फिल्म में उनके साथ सारा अली खान नजर आएंगी। कुछ दिनों पहले दोनों इस फिल्म के लिए आगरा में शूटिंग करते हुए नजर आए थे। फिल्म को आनंद एल राय डायरेक्ट कर रहे हैं। सारा और अक्षय के अलावा इसमें साउथ फिल्मों के सुपरस्टार धनुष का भी अहम किरदार होगा।