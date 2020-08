कोरोना वायरस (Corona virus) के कारण लगे लॉकडाउन से फिल्म, टीवी शो और वेब सीरीज (films, TV shows and web series) सहित सभी प्रकार की शूटिंग पर रोक लगा दिया गया था। अनलॉक के दौरान सरकार ने कुछ शर्तों के साथ शूटिंग की इजाजत दी गई है। फिल्म निर्माता और कलाकार (The filmmaker and artist) अपने फिल्मों की बची हुई शूटिंग पूरी करने में लगे हुई है। पूरी सावधानी और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए एक बार फिर अपनी-अपनी फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी है। कुछ फिल्मों की शूटिंग अपने देश में ही हो रही है वहीं कुछ की विदेश में भी हो रही है। इनमें अक्षय कुमार की 'बेल बॉटम' से लेकर अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत की 'क्रॉस बार्डर लव स्टोरी' (Akshay Kumar's 'Bell Bottom' to Arjun Kapoor and Rakul Preet's 'Cross Border Love Story') जैसी फिल्में शामिल हैं।



'बेल बॉटम'

लॉकडाउन खत्म होने के बाद 'बेल बॉटम' के सभी टीम मेंबर्स फिल्म की शूटिंग पूरी करने में जुटे हुई हैं। कुछ दिन पहले ही अक्षय कुमार, लारा भूपति, हुमा कुरेशी प्रोड्यूसर जैकी भगनानी और डायरेक्टर रंजीत तिवारी एक प्राइवेट जेट से स्टार्ट-टू-फिनिश शेड्यूल के ल‍िए स्कॉटलैंड पहुंचे। लारा दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा किया, जिसमें वह अपने टीम मेंबर्स के साथ दिखाई दे रही हैं। तस्वीर में सभी मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए लिखा, 'और ये शुरू हुआ। मैं उन लड़कियों के लिए दावा कर रही हूं, जो 42 साल के उम्र में एक अभिनेत्री के रूप में कोरोना काल में बॉलीवुड के सेट पर आकर अद्भूत महसूस कर रही है।'

'क्रॉस-बॉर्डर लव स्टोरी'

निर्देशक काश्वी नायर की पहली फिल्म अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत सिंह अभिनीत की सोमवार से शूटिंग शुरू होगी। यह एक 'क्रॉस-बॉर्डर लव स्टोरी' है। महामारी से ठीक पहले इस फ़िल्म को पूरा होने में सिर्फ 14 दिन बाक़ी थे। इसकी पुष्टि करते हुए निखिल आडवाणी कहते हैं कि काश्वी, जॉन, भूषण और मेरी टीम ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है कि सभी एक्टर्स सुरक्षित और सहज रहें। हमने उन्हें फिल्म के प्रोड्यूसर्स गिल्ड के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत शूटिंग का फैसला लिया है। यह पूरी कास्ट के साथ 10 दिन का शूट होगा। इसके बाद बाक़ी चार दिन का शेड्यूल बारिश के बाद, सितंबर अंत के आसपास होगा।

'मुंबई सागा'

सरकार की ओर से जारी की गई सेफ्टी गाइडलाइंस को अपनाते हुए जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म 'मुंबई सागा' की शूटिंग अगले महीने से शुरू हो जाएगी। संजय गुप्ता की फिल्म की शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में 12 दिनों के लिए होगी। कहा जा रहा है कि तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से फिल्म की शूटिंग के लिए हरी झंडी मिल गई है। कुछ खबरों के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के स्टूडियो में भी की जाएगी। जिसमें सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, रोहित रॉय, और प्रतीक बब्बर जैसे कई दिग्गज कलाकार शामिल हैं।

'लाल सिंह चड्ढा'

आमिर खान और करीना कपूर स्‍टारर 'लाल सिंह चड्ढा' करीब करीब फाइनल हो चुकी है। खबरों के अनुसार, इसकी थोड़ी शूटिंग बची है। इसकी शूट‍िंग के ल‍िए आमिर खान तुर्की गए हैं। हालांक‍ि इस वजह से उनको बहुत ट्रोल भी क‍िया जा रहा है। आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' की शूटिंग पंजाब में हुई थी। लेकिन लॉकडाउन के कारण शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा। लॉकडाउन के बाद अब फिल्म की बाकी शूटिंग के लिए एक्टर तुर्की पहुंचे हैं। इस फिल्म में आमिर के साथ करीना कपूर भी नजर आएंगी। यह फिल्म टॉम हैंक्स की मशहूर हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का रीमेक है।

'रश्‍म‍ि रॉकेट'

अभिनेत्री तापसी पन्नू की फिल्म 'रश्मि राकेट' की शूटिंग की शुरुआत नवंबर में की जाएगी। शूटिंग को नवंबर में शुरू करने की जानकारी RSVPMovies ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, 'कुछ समय के बाद हम अब ट्रेक पर लौट आए हैं। 'रश्मि रॉकेट' की शूटिंग नवंबर में शुरू होगी।' इसके साथ ही एक पोस्टर भी जारी किया है। इसमें तापसी पन्नू बिल्कुल ही अलग लुक में नज़र आ रही हैं। शूटिंग को लेकर निर्देशक आकर्ष खुराना ने कहा कि जब महामारी की शुरुआत हुई तब हम सभी शूटिंग के लिए तैयार थे। मुझे खुशी है कि हम जल्द ही शूटिंग फिर से शुरू कर रहे हैं। मेरी टीम और मैं इस सफ़र को शुरू करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।



'हैलो चार्ली'

आदर जैन की फिल्म 'हैलो चार्ली' की शूटिंग सभी गाइडलाइंस को अपनाते हुए शुरू हो गई है। हालांकि अधिकांश फिल्म की शूटिंग लॉकडाउन से पहले ही खत्म हो गई थी लेकिन अब भी कुछ पैचवर्क सीक्वेंस की शूटिंग होना बाकी है। लॉकडाउन के बाद मड-आईलैंड पर इस फिल्म के एक गाने की शूटिंग की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म के निर्माताओं ने सभी टीम मेंबर्स को मास्क, गलव्स और पीपीई किट उपलब्ध करवाए हैं।