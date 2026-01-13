13 जनवरी 2026,

मंगलवार

बॉलीवुड

‘मुझे मेरी शर्तों पर काम…’, अक्षय खन्ना के लिए क्या है सफलता, ‘धुरंधर’ एक्टर का पुराना वीडियो वायरल

Akshaye Khanna on Stardom: फिल्म ‘धुरंधर’ में रहमान डकैत के किरदार से तहलका मचा चुके अभिनेता अक्षय खन्ना का एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है। एक पुराने इंटरव्यू में अक्षय ने बताया कि उनके लिए सफलता का क्या पैमाना है।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 13, 2026

Akshaye Khanna on Stardom

अभिनेता अक्षय खन्ना का पुराना इंटरव्यू का वीडियो वायरल (इमेज सोर्स: वायरल एक्स)

Akshaye Khanna on Stardom: फिल्म ‘धुरंधर’ में रहमान डकैत के किरदार से तहलका मचा चुके अभिनेता अक्षय खन्ना का एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है। एक पुराने इंटरव्यू में अक्षय ने बताया कि उनके लिए सफलता का क्या पैमाना है।

बॉलीवुड में जहां चमक-दमक और लगातार चर्चा में बने रहना सफलता की कसौटी मानी जाती है, वहीं अभिनेता अक्षय खन्ना एक अलग ही राह पर चलते नजर आते हैं। हाल ही में फिल्म ‘धुरंधर’ में उनकी दमदार अदाकारी को लेकर मिल रही तारीफों के बीच उनका एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। इस बातचीत में अक्षय ने साफ शब्दों में कहा कि सफलता को नाम, शोहरत या किसी के साथ तुलना से नहीं, बल्कि अपने काम की गुणवत्ता से मापा जाना चाहिए।

अक्षय खन्ना ने बताया सफलता का पैमाना

अक्षय खन्ना का मानना है कि हर व्यक्ति का सफर और उसकी सीमाएं अलग होती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई इंसान अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, सम्मान के साथ काम कर रहा है और अपने नियमों पर आगे बढ़ रहा है, तो सिर्फ इसलिए उसे असफल नहीं कहा जा सकता कि वह किसी बड़े उद्योगपति या सुपरस्टार जैसा नहीं बन पाया। अक्षय के अब तक के फिल्मी करियर पर भी नजर डालें तो पता चलता है कि उन्होंने कभी भी सिर्फ बिजी दिखने के लिए फिल्में नहीं कीं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पुराना वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो में उन्होंने कहा, ‘मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरा 500 करोड़ रुपये का कारोबार है। जब तक मैं रतन टाटा या शाहरुख खान नहीं बन जाऊं, क्या तब तक मैं सफल नहीं माना जाऊंगा? हमारी 120 करोड़ की आबादी में सिर्फ 15–20 लोगों को ही लीडिंग मैन बनने का मौका मिलता है और मुझे अपने ही शर्तों पर 16–17 सालों तक लगातार काम मिल रहा है।’

‘दृश्यम 3’ को लेकर भी चर्चाओं में अक्षय

बता दें बीते दिनों अक्षय खन्ना का नाम फिल्म ‘दृश्यम 3’ से जुड़ी खबरों की वजह से खूब चर्चा में रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेता अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं। बताया जा रहा है कि रोल के लिए विग पहनने को लेकर उनकी सहमति नहीं बन पाई थी और साथ ही उन्होंने करीब 21 करोड़ रुपये की फीस की शर्त रखी थी, जिसे मेकर्स स्वीकार नहीं कर सके। इसी कारण फिल्म को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि, इन अटकलों पर अब तक अक्षय खन्ना की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

