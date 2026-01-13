‘मुझे मेरी शर्तों पर काम…’, अक्षय खन्ना के लिए क्या है सफलता, ‘धुरंधर’ एक्टर का पुराना वीडियो वायरल

बता दें बीते दिनों अक्षय खन्ना का नाम फिल्म ‘दृश्यम 3’ से जुड़ी खबरों की वजह से खूब चर्चा में रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेता अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं। बताया जा रहा है कि रोल के लिए विग पहनने को लेकर उनकी सहमति नहीं बन पाई थी और साथ ही उन्होंने करीब 21 करोड़ रुपये की फीस की शर्त रखी थी, जिसे मेकर्स स्वीकार नहीं कर सके। इसी कारण फिल्म को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि, इन अटकलों पर अब तक अक्षय खन्ना की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।