अभिनेत्री अलाया एफ ने करवाई प्लास्टिक सर्जरी? होंठों पर मिले कमेंट पर अब दिया जवाब

Alaya F On Plastic Surgery Remarks: बॉलीवुड अभिनेत्री अलाया एफ इन दिनों अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं की वजह से सुर्खियों में हैं। हाल ही में मुंबई में आयोजित लाकमी फैशन वीक के दौरान रैंप वॉक करने के बाद उनके चेहरे में बदलाव को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। कुछ यूजर्स ने दावा किया कि उन्होंने लिप और नोज जॉब कराया है। हालांकि अब अलाया ने खुद सामने आकर इन अफवाहों पर स्पष्ट जवाब दे दिया है।