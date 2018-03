बॅालीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट के जन्मदिन के मौके पर फिल्ममेकर करण जौहर ने उनकी आने वाली फिल्म 'राजी' का पहला लुक जारी किया है। इस फिल्म मे आलिया एक कश्मीरी लड़की का किरदार निभाती दिखाई देंगी। आलिया के अलावा 'राजी' में एक्टर विक्की कौशल लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन गुजरे जमाने की मशहूर एक्टर राखी की बेटी मेघना गुलजार कर रही हैं। साथ ही इस फिल्म को फिल्ममेकर गुलजार प्रड्यूस कर रहे हैं।यह फिल्म 11 मई को रिलीज की जाएगी।

जानें निर्देशक मेघना गुलजार और एक्टर विक्की कौशल के बारे में

निर्देशक मेघना गुलजार इससे पहले ‘फिलहाल’ और ‘तलवार’ जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुकी हैं।वहीं अगर बात विक्की कौशल की करें तो वह अब तक ‘मसान’ और ‘रमन राघव’जैसी शानदार फिल्मों में अपने उम्दा अभिनय का प्रदर्शन कर चुके हैं।

On Alia’s 25th Birthday, here’s her look from RAAZI. Happy Birthday Alia Bhatt! @aliaa08 @meghnagulzar @dharmamovies @JungleePictures @apoorvamehta18 pic.twitter.com/DkcgcEBbA6

And here’s another one from Raazi. But it’s just the beginning #Raazi @aliaa08 @meghnagulzar @dharmamovies @JungleePictures @apoorvamehta18 pic.twitter.com/3tfBXFLnIH