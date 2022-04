Alia Bhatt के पास नहीं है भारत की नागरिकता, अपनी Citizenship पर जाने क्या कहा

बाॅलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी को लेकर कई खबरें आ रही हैं। कहा यह जा रहा हैं कि कपल 14 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलिया भट्ट के पास भारत की नागरिकता नहीं हैं।

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जल्द ही रचने वाले हैं शादी। दोनो की शादी की खबरें कई दिनों से सुर्खियों में बनी हुई हैं। दोनो से जुड़ी हर एक छोटी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उम्मीद यह लगाया जा रहा हैं कि दोनो इसी महीने शादी के बंधन में बधने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपूर परिवार की बनने वाली बहू आलिया भारतीय नागरिक नहीं हैं।

alia bhatt does not have indian citizenship