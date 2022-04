केवल इंडियन लुक में ही नहीं बल्कि बिकनी में भी किसी जलपड़ी से कम नही लगती Alia Bhatt

अभिनेत्री आलिया भट्ट इंडियन वेस्टर्न हर कपड़ों में ही काफ़ी शानदार लगती हैं। फ़िलहाल आलिया भट्ट अपनी शादी की ख़बरों को लेकर सुर्ख़ीयों में बनी हुई है और इसी बीच आलिया भट्ट की बिकिनी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है चलिए देखते हैं आलिया भट्ट की कुछ तस्वीरें….

आलिया भट्ट अपनी शादी की ख़बर को लेकर सुर्ख़ीयों में बनी हुई हैं। ख़बर ये है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ख़बरों के मुताबिक़ आलिया भट्ट और रणवीर कपूर 16 अप्रिल को 7 फेरे लेंगे। लेकिन अभी भट्ट परिवार और कपूर परिवार की ओर से इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली हैं। शादी की ख़बरों के बीच अब आलिया भट्ट की बिकिनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। चलिए देखते हैं आलिया भट की कुछ तस्वीरें।

