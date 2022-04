यूं ही नहीं कहते Priyanka Chopra को देसी गर्ल सूट, कानों में बालियां और हाथों में चूड़ियां में नज़र आई प्रियंका चोपड़ा

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का अंदाज़ अक्सर सबसे अलग होता हैं। प्रियंका चोपड़ा अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक से बढ़कर एक फ़ोटो अपने फ़ैन्स के लिए शेयर करती रहती हैं। वेस्टर्न ड्रेसेज़ में प्रियंका चोपड़ा जितनी ज़्यादा हॉट लगती है उतनी ही इंडियन कपड़ों में ख़ूबसूरत दिखती है प्रियंका चोपड़ा।

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा को वेस्टर्न कपड़ों के साथ साथ इंडियन कपड़े पहनना कितना ज़्यादा पसंद है इस बात का अंदाज़ा आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देख कर लगा सकते हैं। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अक्सर अपनी सोशल मीडिया हैंडल से अपने फ़ैन्स के लिए अपनी लेटेस्ट तस्वीरें साझा करती रहती हैं।

priyanka chopra looks beautiful in yellow suit see her all Indian look