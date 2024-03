Amitabh Bachchan ने AI का किया नामकरण, दिए फनी नेम, तो लोगों ने Big B को ही बताया गलत

अमिताभ बच्चन ने रखे AI के नाम (Amitabh Bachchan Twitter)

बता दें, अमिताभ बच्चन के बारे में शुक्रवार को खबरें आई थी कि वह हॉस्पिटल में एटमिट हैं और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है इसके बाद उन्होंने सभी खबरों को फेक बताया था अब शनिवार को उन्होंने ट्वीट में AI के कई नाम दिए और लिखा- For the Communicator...a wonder too!! यानी संचारक के लिए.. एक अद्भुत उपकरण!!

T 4952 -

AI =artificial intelligence

AI = artificial information

AI= absurd information

AI = atrocious information/intelligence

For the communicator .. a wonder tool !! pic.twitter.com/CLkZFyQbiE — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 16, 2024 अमिताभ बच्चन के कुछ पोस्ट उनके फैंस को समझने में दिक्कत होती है तो एक यूजर ने अमिताभ बच्चन को ही गलत बता दिया उसने AI का मतलब लिखा- Amitabh Incorrect। यानी अमिताभ गलत है। तो एक ने लिखा- Amitabh Intelligent। यानी अमिताभ काफी समझदार है। अमिताभ बच्चन के कुछ पोस्ट उनके फैंस को समझने में दिक्कत होती है तो एक यूजर ने अमिताभ बच्चन को ही गलत बता दिया उसने AI का मतलब लिखा- Amitabh Incorrect। यानी अमिताभ गलत है। तो एक ने लिखा- Amitabh Intelligent। यानी अमिताभ काफी समझदार है।