मुंबई। बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) ने 77 वर्ष की उम्र में अपने अंगदान करने का फैसला किया है। इसकी जानकारी अमिताभ ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी। इस फैसले से फैंस भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने कमेंट्स में महानायक के इस कदम की प्रशंसा की है।

अमिताभ ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें वह कोट-पेंट पहने नजर आ रहे हैं। कोट पर हरे रंग का रिबन लगा है। उन्होंने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा,' मैं अंगदान करने का संकल्प ले चुका हूं। मैंने इसकी पवित्रता के लिए हरे रंग का ये रिबन पहना है।' इस पोस्ट पर फैंस ने जमकर कमेंट किए हैं। सभी ने उनके इस कदम को सराहरनीय और प्रेरणादायी बताया है। कुछ फैंस ने लिखा कि अंगदान का संकल्प लेकर आपने हमें गौरवान्वित किया है।

T 3675 - I am a pledged ORGAN DONOR .. I wear the green ribbon of its sanctity !!🙏 pic.twitter.com/EIxUJzkGU6