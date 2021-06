अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी को हुए पूरे 48 साल, शेयर की शादी की अनदेखी तस्वीरें

नई दिल्ली। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं। आज का अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन के लिए बेहद ही खास है। आज अमिताभ और जया की शादी को पूरे 48 साल हो गए हैं। इस स्पेशल डे पर अमिताभ बच्चन ने अपनी शादी की अनदेखी तस्वीर को अपने फैंस संग शेयर किया है। साथ ही बड़े ही खास अंदाज में जया बच्चन को शादी की सालगिराह की बधाई देते हुए उनका आभार व्यक्त किया है।

T 3924 - Jaya and I thank all those that have wished us for our Wedding Anniversary .. June 3, 1973 ..

Our gracious gratitude .. 🙏

विवाह जयंती पे जिन्होंने जया और मुझे बधाई दी है, उसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं ।।🙏🙏🌹