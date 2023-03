गंभीर चोट से उबरने के बाद अमिताभ बच्चन ने किया पोस्ट, कहा- उम्मीद करता हूं कि जल्द ही...

Amitabh Bachchan Health Update: अमिताभ बच्चन मार्च महीने की शुरुआत में अपनी अपकमिंग फिल्म 'प्रोजेक्ट के' की शूटिंग के दौरान सेट पर घायल हो गए थे। एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान बिग बी की पसली में चोट लग गई थी। हालांकि, अब एक्टर ठीक हो रहे हैं। हाल ही में, एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अमिताभ बच्चन ने अपने चाहने वालों को ये गुडन्यूज दी है।

Amitabh Bachchan Posts About His Injury Update Says Hope To Be Back On Ramp Soon