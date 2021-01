Amitabh Bachchan को अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ पर कमेंट करना पड़ा भारी, हो गए बुरी तरह ट्रोल

नई दिल्ली | बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) कुछ भी बोलते हैं वो सुर्खियों में आ जाता है। अमिताभ सोशल मीडिया (social media) पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। इन दिनों वो कौन बनेगा करोड़पति में भी नजर आ रहे हैं। बिग बी का ये शो लोगों को बेहद पसंद आता है। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपने इसी शो में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ (Gita Gopinath) को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जो लाइमलाइट में आने लगा। उन्होंने गोपीनाथ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और इस कारण सोशल मीडिया पर एक चर्चा शुरू हो गई।

Urvashi Rautela ने करवाया बोल्ड फोटोशूट, पहनी 45 लाख की जूलरी.. वीडियो हुआ वायरल

अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने खुद अपने ट्विटर पर कौन बनेगा करोड़पति शो से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बिग बी हॉट सीट पर कंटेस्टेंट से एक सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल गीता गोपीनाथ से जुड़ा हुआ ही है। वीडियो में बिग बी गीता गोपीनाथ का चेहरा स्क्रीन पर दिखाते हुए प्रतियोगी से पूछते हैं कि ये अर्थशास्त्री किस संगठन की मुख्य इकॉनोमिस्ट रही हैं। इसके बाद वो गीता के चेहरे को देखते हुए कहते हैं कि इतना खूबसूरत चेहरा है, इकोनॉमी के साथ इन्हें कोई जोड़ ही नहीं सकता।

Ok, I don't think I will ever get over this. As a HUGE fan of Big B @SrBachchan, the Greatest of All Time, this is special! pic.twitter.com/bXAeijceHE — Gita Gopinath (@GitaGopinath) January 22, 2021

गीता ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट में अमिताभ बच्चन का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि ये अब तक का सबसे बेहतरीन कमेंट हैं। मैं भी अमिताभ बच्चन की बड़ी फैन हूं। गीता ने जहां बिग बी की तारीफ की वहीं कुछ यूजर्स ने भी उनका समर्थन किया। लेकिन कई लोगों ने उनके इस ट्वीट पर अमिताभ बच्चन को बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ यूजर्स ने इसे सेक्सिस्ट कमेंट बताया।

Kind of sexist. Are we cutting him some slack 'coz he was born in what... the stone ages? — zc__2020__ (@zc__2020__) January 22, 2021

ट्विटर पर कई यूजर्स अमिताभ का गीता की खूबसूरती की तारीफ करने पर नाराजगी जता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- क्यों खूबसूरत महिला एक इकोनॉमिस्ट नहीं हो सकती?

Don't you think he was being sexist here? Etna khubsurat face or economy!!! What does that mean? — RIP_My_Em😳ti😳ns🙌 (@beautifulgirly0) January 22, 2021

I am so glad that people are not offended by this. “Why can’t good looking women be economists.“. — Eshu Kalra (@eshu1010) January 22, 2021

So sad that he just had to mention your looks while pointing to your earned achievement. Bet you he wouldn't have made a mention if, say, @raghuramrajan or @kaushikcbasu were on the screen. Anyway, congratulations to you @GitaGopinath : keep the flag flying high! — Jaideep Mehta (@jaideep400) January 22, 2021

Actually he trolled all Economists! It came out as if Economists are not beautiful! — The Equity Ferroequinologist (@theferroequity) January 22, 2021