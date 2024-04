अमिताभ-रेखा पर नजर रखती थीं जया बच्चन, जासूसी के लिए Silsila में की एंट्री, इस एक्ट्रेस का काटा पत्ता

Parveen Babi: अमिताभ बच्चन की फिल्म सिलसिला में उनके साथ रेखा और जया बच्चन ने लीड रोल निभाया है। लेकिन जया बच्चन इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थी। उनकी जगह पहले परवीन बॉबी को कास्ट किया था, लेकिन बाद में परवीन का पत्ता कट गया और उनकी जगह जया बच्चन ने ली। सालों बाद ये किस्सा सामने आया है, आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं।

Parveen Babi was the First Choice for 'Silsila'