बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' की शूटिंग के दौरान अचानक खराब हो गई है। मुंबई से डॉक्टर्स की एक टीम प्राइवेट जेट से जोधपुर पहुंची। बिग बी की जांच के डॉक्टर्स की टीम कर रही है। सूत्रों का कहना है कि अमिताभ की तबीयत को लेकर चिंता की कोई बात सामने नहीं आई है।

T 2742 -" We are very good lawyers for our own mistakes, and very good judges for the mistakes of others "~ PaulC हम अपनी ग़लतियों के लिए बहुत अच्छे वक़ील बन जाते हैं ; और दूसरों की ग़लतियों के लिए बहुत अच्छे न्यायाधीश - Judge ~ab pic.twitter.com/CSUKON0vFV

तबीयत बिगड़ने से पहले ही किया ट्वीट:

इस दिनों अमिताभ जोधपुर में फिल्म 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' की शूटिंग कर रहे हैं। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अमिताभ ने सुबह 5 बजे ब्लॉग लिखा और अपनी तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स की एक टीम जांच के लिए आएगी और उन्हें 'सेट' कर देगी।

T 2741 - 4:51 AM .. and just back from work .. ! बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता

the city Jodhpur sleeps .. and so shall I in a while after connecting with the well wishers .. love🙏🙏🙂🌹🌹 pic.twitter.com/2bsjzkLp3U