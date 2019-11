अभिषेक ने पापा अमिताभ के लिए बचपन में लिखा था ये प्यारा सा खत, बिग बी ने फोटो शेयर कर लिखी दिल की बात

महानायक अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) सोशल मीडिया पर बहुत एक्ट‍िव रहते हैं। बुधवार को देर रात उन्होंने बेटे और मशहूर एक्टर अभिषेक बच्चन ( Abhishek Bachchan ) द्वारा लिखे पुराने खत की तस्वीर ट्विटर ( Amitabh Bachchan Twitter ) पर शेयर की। यह खत अभिषेक ने बचपन में लिखा था जब अमिताभ लंबे समय के लिए आउटडोर शूटिंग पर गए थे। इस तस्वीर पर अभिषेक का भी रिप्लाई आया जिसमें उन्होंने लिखा, 'हां, यह क्रिएटिव लेटर राइटिंग कोर्स लेने से पहले की है।'

मैं आपको बहुत मिस करता हूं

लेटर में अभिषेक ने लिखा, 'प्यारे पापा, आप कैसे हैं? हम सब ठीक हैं, मैं आपको बहुत मिस करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जल्द घर आ जाएंगे। मैं आपकी खुशी के लिए प्रार्थना करता हूं। भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। आप चिंता ना करें। मम्मा, श्वेता दीदी और घर की मैं देखभाल करूंगा। मैं कभी-कभी शरारतें करता हूं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं पापा। आपका प्यारा बेटा अभिषेक।'

T 3549 - Abhishek in his glory .. a letter to me when I was away on a long outdoor schedule ..

पूत सपूत तो क्यूँ धन संचय ; पूत कपूत तो क्यूँ धन संचय pic.twitter.com/Tatw1VU1oj