KBC के मंच पर अमिताभ बच्चन के हमशक्ल को देख मचा बवाल, बिग बी खुद हुए कंफ्यूज, वीडियो वायरल

अमिताभ बच्चन के हमशक्ल (सोर्स: X @SrBachchan)
Sunil Grover As Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के महानायक और रियलिटी क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC 17) के चलते इन दिनों अमिताभ बच्चन सुर्खियों में हैं। इससे पहले उनके शो में कंटेस्टेंट बनकर आए बच्चे से काफी बदतमीजी की थी, जिसके बाद लोगों ने बच्चे और उसके माता-पिता को काफी ट्रोल किया था और अमिताभ बच्चन को लेकर उनके फैंस काफी परेशान भी हुए थे। अब इसी बीच अमिताभ बच्चन एक हालिया एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी को हैरान कर दिया है।
दरअसल, कॉमेडी के बादशाह सुनील ग्रोवर इस बार अपने अजीबोगरीब अंदाज में शो में पहुंचे। उन्होंने खुद को अमिताभ बच्चन के लुक में पूरी तरह से ढाल लिया था। सूट-बूट, बोलने का अंदाज और एक्सप्रेशन सब कुछ बिल्कुल बिग-बी जैसा था। मानों जैसे कोई उनका हमशक्ल सेट पर एंट्री ले लिया हो पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
ये ऐसा मजेदार पल था जिसने सभी को हंसी से लोटपोट कर दिया। सुनील ने देखा कि ऑडियंस में बैठा एक शख्स बाहर जाने लगा। तभी उन्होंने अमिताभ बच्चन के अंदाज में कहा, "ऐ… जब तक खड़े होने के लिए ना कहा जाए, बैठे रहिए।" ये सुनकर खुद असली बिग-बी भी चौंक गए और हक्क-बक्क रह गए और थोड़ी देर के लिए सेट पर सन्नाटा छा गया। सबकी नजर बिग-बी के एक्सप्रेशन पर थी।
रियलिटी क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही सबको एहसास हुआ कि ये सुनील ग्रोवर का कॉमिक ट्विस्ट है, सेट पर ठहाके गूंजने लगे और अमिताभ बच्चन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। तो वहीं, जो शख्स उठकर बाहर जा रहा था, वो भी मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठ गया। इसके बाद सुनील ग्रोवर ने फिर बिग-बी के अंदाज में कहा, " तो चलिए इस खेल को शुरू करते हैं।"
ये मजेदार वीडियो अब सोशल मीडिया पर से वायरल हो रहा है। जिसमें फैंस उनकी कॉमिक टाइमिंग और मिमिक्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि KBC का ये एपिसोड अब लोगों की यादों में लंबे वक्त तक रहने वाला है। सुनील ग्रोवर के इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि वो कॉमेडी के असली बादशाह हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन के सामने उन्हीं के अंदाज मेंमिमिक्री करना वाकई एक साहसिक कदम था, जिसे सुनील ने बखूबी सादगी और हिम्मत से निभाया।
