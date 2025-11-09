KBC के मंच पर अमिताभ बच्चन के हमशक्ल को देख मचा बवाल, बिग बी खुद हुए कंफ्यूज, वीडियो वायरल

रियलिटी क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही सबको एहसास हुआ कि ये सुनील ग्रोवर का कॉमिक ट्विस्ट है, सेट पर ठहाके गूंजने लगे और अमिताभ बच्चन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। तो वहीं, जो शख्स उठकर बाहर जा रहा था, वो भी मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठ गया। इसके बाद सुनील ग्रोवर ने फिर बिग-बी के अंदाज में कहा, " तो चलिए इस खेल को शुरू करते हैं।"