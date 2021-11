अमिताभ बच्चन ने अपनी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी से किया था डेब्यू, 5 हजार मिली थी फीस

भारतीय सिनेमा में दो तारीख हमेशा याद रहेंगी। एक 15 फरवरी, 1969 और दूसरी 7 नवंबर, 1969। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर इन दो तारीखों पर ऐसा क्या खास हुआ था, जिसके कारण इन्हें याद रखा जाना चाहिए? तो आपको बता दें कि ये वो तारीख हैं, जिनके जरिए हिंदी सिनेमा को एक टैलेंटेड और पावरफुल एक्टर के तौर पर अमिताभ बच्चन मिले। जी हां, 15 फरवरी, 1969 को अमिताभ बच्चन ने अपनी पहली फिल्म ‘सात हिंदुस्तानी’ साइन की थी और 7 नवंबर, 1969 को उनकी ये पहली फिल्म रिलीज हुई।

अमिताभ बच्चन ने पुरानी फोटो शेयर कर लिखी ये बात

अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म ‘सात हिंदुस्तानी’ को रिलीज हुए आज 52 साल हो गए हैं। इस मौके पर अमिताभ बच्चन ने अपनी इस फिल्म के एक सीन की फोटो अपने ट्वीटर पर शेयर की है। यह एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, जिसमें अमिताभ बच्चन बहुत ही गंभीर मुद्रा में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने कैप्शन में लिखा- 15 फरवरी, 1969 को अपनी पहली फिल्म ‘सात हिंदुस्तानी’ साइन की थी और 7 नवंबर, 1969 को ये रिलीज हुई थी।

on 15th Feb 1969 signed my first film "Saat Hindustani" & it released on 7 November 1969…

