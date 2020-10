मुंबई। भारतीय बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिड़ला ( Kumar Mangalam Birla ) की बेटी और पॉप स्टार अनन्या बिड़ला ( Ananya Birla ) ने हाल ही एक अमरीकी रेस्टारेंट पर नस्लभेद के आरोप लगाए। अनन्या, उनके भाई और मां ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बिड़ला फैमिली का आरोप है कि रेस्टारेंट में उनके साथ नस्लभेद किया गया और उन्हें भोजन के लिए इंतजार करवाया गया। उनका कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को रेस्तरां ने उन्हें और उनके परिवार को बार से निकाल कर फेंक दिया। हालांकि रेस्तरां ने आरोपों को नकारा है।

'बहुत नस्लीय और दुखद'

अनन्या ने शनिवार को ट्वीट कर आरोप लगाया कि कैलिफोर्निया में एक सेलिब्रिटी शेफ के रेस्तरां में उनसे नस्लभेद किया गया और बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने लिखा,'इस रेस्तरां स्कोपा ने सचमुच मेरे परिवार को और मुझे अपने परिसर से बाहर निकाल दिया। बहुत नस्लीय, दुखद। आपको वास्तव में अपने ग्राहकों के साथ सही व्यवहार करने की जरूरत है। यह ठीक नहीं है।'

'3 घंटे इंतजार किया'

एक अन्य ट्वीट में गायिका ने लिखा कि उन्हें रेस्तरां में खाने के लिए तीन घंटे इंतजार करना पड़ा था।' पॉप सिंगर ने सेलिब्रिटी शेफ एंटोनिया लोफासो को टैग करते लिखा, 'हमने भोजन के लिए आपके रेस्तरां में 3 घंटे इंतजार किया। आपके वेटर जोशुना सिल्वरमैन ने मेरी मां के साथ बुरा व्यवहार किया। यह सही नहीं है।'

This restaurant @ScopaRestaurant literally threw my family and I, out of their premises. So racist. So sad. You really need to treat your customers right. Very racist. This is not okay. — Ananya Birla (@ananya_birla) October 24, 2020

We waited for 3 hours to eat at your restaurant. @chefantonia Your waiter Joshua Silverman was extremely rude to my mother, bordering racist. This isn’t okay. — Ananya Birla (@ananya_birla) October 24, 2020

'ऐसे व्यवहार का अधिकार नहीं'

अनन्या बिड़ला की मां नीरजा ने ट्वीट में लिखा,'बहुत चौंकाने वाला। स्कोपा रेस्तरां द्वारा हास्यास्पद व्यवहार। आपको इस तरह से अपने किसी भी ग्राहक के साथ व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है।' अनन्या के भाई आर्यमान ने ट्वीट किया, 'मैंने इस तरह का कभी भी अनुभव नहीं किया था। नस्लवाद मौजूद है और वास्तविक है। अविश्वसनीय।'

आईडी को लेकर हुआ विवाद

पाब्लो मोइक्स के अनुसार शराब परोसने के लिए राज्य के कानून के तहत जरूरी आईडी मांगने पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। आईडी दो लोगों के पास थी और अन्य के पास केवल उनकी प्रतियां थीं। मोइक्स ने कहा कि बाद में सब ठीक हो गया और उन्होंने अपना भोजन किया और यहां तक कि वेटर और भोजन की गुणवत्ता की तारीफ की। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। उन्हें रेस्तरां से बाहर नहीं निकाला गया था और वे अपना भोजन करने तक रूके थे। वह चाहते हैं कि वे फिर से रेस्तरां आएं।

I love you all so much ❤️❤️ you’ll are the best. Thank you for always protecting me! Today is a new day to create some magic! New song dropping soon 🔥🔥🔥 — Ananya Birla (@ananya_birla) October 24, 2020

'रेस्तरां खरीद लें'

अनन्या के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कई लोगों ने सुझाव दिया कि वह रेस्तरां खरीद लें। बाद में अनन्या ने अपने प्रशंसकों के लिए एक संदेश ट्वीट किया,'मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूं (दिल से) आप सभी अच्छे हैं। हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। आज का दिन कुछ जादू करने के लिए एक नया दिन है। नया गाना जल्द ही आ रहा है।'