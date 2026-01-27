‘एनिमल 2’ को लेकर आई बड़ी अपडेट, रणबीर कपूर फिर खेलेंगे खून की होली

Ranbir Kapoor Animal 2 Movie Update: रणबीर कपूर एक बार फिर बड़े पर्दे पर खून की होली खेलने लौट रहे हैं। साल 2023 में धमाका मचाने वाली संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ‘एनिमल’ ने दर्शकों को जिस इंटेंस और वाइल्ड दुनिया से रूबरू कराया था, उसका असर आज तक बना हुआ है। फैंस लगातार इसके सीक्वल ‘एनिमल पार्क’ को लेकर उत्सुक थे… और अब उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। एक ताजा इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने खुद इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल पर बड़ा अपडेट देते हुए साफ कर दिया है कि कहानी अब और भी डार्क, खतरनाक और इमोशन से भरपूर होने वाली है।