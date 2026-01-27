‘एनिमल 2’ को लेकर आई बड़ी अपडेट, रणबीर कपूर फिर खेलेंगे खून की होली

‘एनिमल 2’ अपडेट। फोटो में रणबीर कपूर। (इमेज सोर्स: एक्टर एक्स)
Ranbir Kapoor Animal 2 Movie Update: रणबीर कपूर एक बार फिर बड़े पर्दे पर खून की होली खेलने लौट रहे हैं। साल 2023 में धमाका मचाने वाली संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ‘एनिमल’ ने दर्शकों को जिस इंटेंस और वाइल्ड दुनिया से रूबरू कराया था, उसका असर आज तक बना हुआ है। फैंस लगातार इसके सीक्वल ‘एनिमल पार्क’ को लेकर उत्सुक थे… और अब उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। एक ताजा इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने खुद इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल पर बड़ा अपडेट देते हुए साफ कर दिया है कि कहानी अब और भी डार्क, खतरनाक और इमोशन से भरपूर होने वाली है।
इस बीच खबर ये भी है कि अपकमिंग फिल्म ‘लव एंड वॉर’ और ‘रामायण’ की शूटिंग में व्यस्त रणबीर अब ‘एनिमल पार्क’ के लिए मेंटली तैयार हो रहे हैं। मेकर्स भी स्क्रिप्ट को पहले से ज्यादा ग्रैंड और शॉकिंग बनाने में जुटे हैं।
हाल ही में रणबीर कपूर ने ‘डेडलाइन हॉलीवुड’ से बात करते हुए बताया कि ‘एनिमल’ का सीक्वल अभी शुरू होने में समय है। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा अपनी दूसरी फिल्म पूरी करने के बाद ही ‘एनिमल पार्क’ पर काम शुरू करेंगे, जो कि अगले साल (2027) में शुरू होने की उम्मीद है।
रणबीर ने यह भी बताया कि वांगा ने उन्हें कहानी की रूपरेखा पहले से ही समझा दी है। सीक्वल को तीन हिस्सों में बनाने की प्लानिंग है, जिसमें दूसरा पार्ट ‘एनिमल पार्क’ होगा। अभिनेता के मुताबिक, इस बार उन्हें दो किरदार निभाने का मौका मिलेगा। इनमें से एक हीरो होगा और एक विलेन। रणबीर का कहना है कि यह कॉन्सेप्ट उनके लिए बहुत रोमांचक है और वह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने को लेकर बेहद खुश हैं।
बता दें फिल्म ‘एनिमल’ महज 100 करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई थी, लेकिन रिलीज के बाद इसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। भारत में फिल्म ने करीब 660 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि दुनियाभर में इसका कुल कलेक्शन 915 करोड़ रुपये तक रहा। इतने जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अब निगाहें इसके सीक्वल ‘एनिमल पार्क’ पर टिकी हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या अगला हिस्सा भी बॉक्स ऑफिस पर इसी तरह तूफान मचा पाएगा या नहीं।
