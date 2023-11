Animal Box Office Collection Day 1: ‘एनिमल’ तोड़ेगी ‘पठान’-'जवान' का रिकॉर्ड? पहले दिन कलेक्शन 95 करोड़ होने की उम्मीद

मुंबईPublished: Nov 30, 2023 10:22:16 am Submitted by: Priyanka Dagar

Animal Box Office Collection Day 1 Prediction: फिल्म 'एनिमल' शुक्रवार 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म पहले दिन कितना कलेक्शन कर सकती है, आईये जानते हैं।

एनिमल पहले दिन देगी पठान और जवान को मात?

Box Office Collection: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म 'एनिमल' (Animal) दिसंबर में धमाल मचाने के लिए तैयार है। जैसे फिल्म की एडवांस बुकिंग हई है उसके अनुसार फिल्म पहले दिन ही कई बड़ी फिल्मों को मात दे सकती है। फिल्म शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की जवान और पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को ओपनिंग पर पछाड़ सकती है। एनिमल को फर्स्ट डे देखने के लिए कई शहरों में थिएटर्स पहले ही हाउसफुल हो चुके हैं। लेकिन फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन के बारे में विशेषज्ञों का क्या कहना है? चलिए जानते हैं।



...तो इतना रहेगा पहले दिन का कलेक्शन (Animal Box Office Collection Day 1)

संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी फिल्म 'एनिमल' को लेकर ट्रेड विशेषज्ञों की मानें तो फिल्म जबरदस्त एक्शन से भरी हुई है। इस फिल्म का पहले दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 95 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। बताया जा रहा है। अपनी एक रिपोर्ट में Sacnilk ने बताया कि फिल्म का कुल एडवांस कलेक्शन 33 करोड़ रुपए के लगभग रह सकता है और हिंदी वर्जन से यह 55 करोड़ के लगभग कमाएगी। वहीं, तेलुगू वर्जन से यह 10 करोड़ रुपए और अन्य देशो से फिल्म की कमाई 30 करोड़ रुपए रह सकती है।



'जवान' और 'पठान' का टूटेगा रिकॉर्ड? (Animal Break Record Jawan And Pathan)

फिल्म पठान (Pathan) और जवान (Jawan) की बात करें तो रणबीर कपूर दोनों फिल्में को रिकॉर्ड तोड़कर खुद को नया सुपरस्टार साबित कर सकते हैं। किंग खान की फिल्म 'पठान' का ओपनिंग डे कलेक्शन 57 करोड़ रुपए रहा था जबकि 'जवान' ने रिलीज डेट पर 75 करोड़ रुपए कमाए थे।



'गदर-2' और 'टाइगर-3' का रिकॉर्ड (Gadar 2 And Tiger 3 First Day Collection)

सनी देओल की फिल्म गदर-2 (Gadar 2) फर्स्ट डे पर 40 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही थी जबकि सलमान खान की टाइगर 3 (Tiger 3) ने Day 1 पर 44 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। अब देखना यह होगा कि रणबीर इनमें से कितनी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं।