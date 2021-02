Anupam Kher की मां संग बैठे बच्चे को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही है चर्चा, एक्टर ने ट्वीट कर बताई सच्चाई

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ( Anupam Kher ) फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें अनुपम खेर की मां नज़र आ रही हैं। साथ ही तस्वीर में उनके साथ उनके बेटे भी बैठे हुई दिखाी दे रहे हैं। फोटो को देखने के बाद कहा जा रहा है कि फोटो में मां के साथ अनुपम खेर बैठे हुए हैं। वहीं अनुपम खरे ने लोगों की गलतफहमी बताया है। उन्होंने इस तस्वीर पर हो रही चर्चा के लिए एक पोस्ट शेयर किया है।

This beautiful pic going viral on social media is that of my mother and my brother @RajuKher1. It is not me. It was shot at #RoshanStudios in Shimla! I have no idea how my brother sneaked a solo picture with Dulari. But it is beautiful. Don’t you agree? 😍🌺#DulariRocks #Trivia pic.twitter.com/3uFxZ8kNLB