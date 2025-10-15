Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

उसने मुझे कई बार पीटा है- अनुराग कश्यप के छोटे भाई का टूटा ‘सब्र का बांध’

Anurag-Abhinav Cantroversy: अनुराग कश्यप के छोटे भाई अभिनव कश्यप ने चुप्पी तोड़ी है, उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वह अब अपने बड़े भाई से आखिर क्यों बात नहीं करते हैं।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 15, 2025

Anurag-Abhinav Cantroversy

अनुराग-अभिनव विवाद (फोटो सोर्स: निर्देशक इंस्टाग्राम)

Dabangg Director Abhinav Kashyap: बॉलीवुड के दो फेमस डायरेक्टर अनुराग कश्यप और उनके छोटे भाई अभिनव कश्यप का विवाद किसी से छिपी नहीं है। दोनों के बीच मतभेद है, कई बार दोनों को एक दूसरे पर टिप्पणी करते हुए देखा गया है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अभिनव कश्यप ने बताया कि बड़े भाई अनुराग कश्यप ने उन पर हाथ उठाया है, और कई बार पीटा है। यही नहीं निर्देशन ने ये भी बताया कि अब वो बड़े भाई से क्यों बात नहीं करते, उन्होंने रिश्ता क्यों तोड़ लिया है?

क्यों टूटा दो भाइयों का रिश्ता

बॉलीवुड ठिकाना के साथ एक इंटरव्यू में अभिनव कश्यप ने बताया कि हम दोनों में एक दो नहीं बल्कि कई बार लड़ाई-झगड़े हुए हैं, लेकिन हाल ही में हुई कहासुनी की वजह से उन्होंने रिश्ता अब तोड़ लिया है।

अभिनव कश्यप ने आगे कहा- “उसकी तो मम्मी भी घर पर इंतजार कर रही हैं। मैंने उसका इंतजाम कर दिया है, बस वो एक बार घर जाए। पुराने जूता-चप्पल-बर्तन सब उसके लिए रखा गया है। मम्मी उसका स्वागत खूब अच्छे से करेंगी।”

हालांकि खुद की पिटाई वाली बात पर उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरे बड़े भाई और गुरु जैसे हैं। वो मुझ पर हाथ उठाएं हैं, लेकिन मैं नहीं उठा सकता। मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं। हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। हम ग्वालियर में एक ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ही कॉलेज में पढ़े; हम मुंबई भी लगभग एक ही समय पर आए थे। हमने एक ही इंडस्ट्री में साथ काम किया, इसलिए हम बहुत करीब हैं। लेकिन पिछली बार जब लड़ाई हुए थी, तो मुझे लगा कि उसने गलती की है, इसलिए मैंने उससे बात करना बंद कर दिया।

सबसे क्यों लड़ते रहते हैं?

जब उनसे पूछा गया कि आप सलमान खान से लेकर अपने भाई अनुराग तक, सबसे क्यों लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने कहा, “यह मेरे और अनुराग के बीच का पर्सनल मामला है। यह एक इमोशनल मामला है। इसमें दूसरे को आने की जरूरत नहीं है।

अभिनव ने सलमान पर की थी टिप्पणी, अनुराग ने दिया था ऐसा जवाब

साल 2020 में जब अभिनव ने एक इंटरव्यू में सलमान खान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे, तब अनुराग ने साफ कहा था कि उनके भाई को उनकी जरूरत नहीं है। अनुराग ने NDTV से बातचीत में कहा था कि हमारी जिंदगी और करियर की शुरुआत से ही ये तय था कि हम अपने रास्ते खुद बनाएंगे। हमारा सोचने का तरीका अलग है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी नहीं मिलती और सिनेमा को लेकर भी हमारे नजरिए अलग हैं।”

इसी दौरान अनुराग ने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वह खान परिवार के खिलाफ अपने भाई के आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

उन्होंने लिखा था कि मेरा भाई अपनी मर्जी का इंसान है। उसने मुझे साफ कहा था कि मेरे बिजनेस में दखल मत दो। हम दोनों की सोच और राजनीति अलग है। यही इस वक्त की सबसे बड़ी विडंबना है कि भाई-भाई बात नहीं करते, दोस्त आपस में लड़ते हैं। सरकार ने यही कर दिखाया है लोगों को एक-दूसरे से तोड़ दिया है।”

abhinav singh kashyap

Bollywood News

Published on:

15 Oct 2025 04:14 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / उसने मुझे कई बार पीटा है- अनुराग कश्यप के छोटे भाई का टूटा ‘सब्र का बांध’

