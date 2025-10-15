उसने मुझे कई बार पीटा है- अनुराग कश्यप के छोटे भाई का टूटा ‘सब्र का बांध’

हालांकि खुद की पिटाई वाली बात पर उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरे बड़े भाई और गुरु जैसे हैं। वो मुझ पर हाथ उठाएं हैं, लेकिन मैं नहीं उठा सकता। मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं। हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। हम ग्वालियर में एक ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ही कॉलेज में पढ़े; हम मुंबई भी लगभग एक ही समय पर आए थे। हमने एक ही इंडस्ट्री में साथ काम किया, इसलिए हम बहुत करीब हैं। लेकिन पिछली बार जब लड़ाई हुए थी, तो मुझे लगा कि उसने गलती की है, इसलिए मैंने उससे बात करना बंद कर दिया।