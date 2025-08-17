अरिजीत सिंह के गार्ड ने मांगी माफी, खत्म हुआ विवाद

उन्होंने बताया, “मैं मोटरबाइक से काम पर जा रहा था, लेकिन अरिजीत सिंह के वीडियो शूटिंग के कारण रास्ता बंद था। मैं जल्दी में था। लेकिन, सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पांच मिनट इंतजार करने को कहा। जब मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, तो गार्ड ने मुझे उठाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। इस धक्कामुक्की में मेरी सोने की अंगूठी भी खो गई।”