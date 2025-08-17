Patrika LogoSwitch to English

अरिजीत सिंह के गार्ड ने मांगी माफी, खत्म हुआ विवाद

Arijit Singh Guard Controversy: अरिजीत सिंह और उनके सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस ले ली गई है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 17, 2025

Arijit Singh Guard Controversy
अरिजीत सिंह विवाद पर विराम, गार्ड की माफी से मामला निपटा

Arijit Singh: पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में एक वीडियो शूट के दौरान हुई दिक्कत को लेकर गायक अरिजीत सिंह के सिक्योरिटी गार्ड ने शिकायतकर्ता कमलकांत लाहा से माफी मांग ली। इसके बाद लाहा ने अरिजीत और उनके गार्ड के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत वापस ले ली।

यह शिकायत 14 अगस्त को दर्ज की गई थी। पुलिस ने बताया कि शनिवार को दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बातचीत कराई गई और मामला सुलझा लिया गया।

पुलिस अधिकारी ने दी जानकारी

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “शिकायतकर्ता और अरिजीत सिंह के सिक्योरिटी गार्ड को बातचीत के लिए बुलाया गया था। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामले को सुलझाने का फैसला किया। सिक्योरिटी गार्ड ने लाहा से असुविधा के लिए माफी मांगी, जिसके बाद शिकायत वापस ले ली गई।”

इसके अलावा, वीडियो शूटिंग के प्रभारी लोगों ने शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशन में एक बांड जमा किया, जिसमें आश्वासन दिया गया कि बोलपुर और शांतिनिकेतन के निवासियों को शूटिंग के दौरान किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी।

जानें पूरा मामला

दरअसल, 14 अगस्त को शांतिनिकेतन के सुभाषपल्ली निवासी कमलकांत लाहा ने अरिजीत सिंह और उनके सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की थी। वाद्ययंत्र बनाने वाले लाहा ने आरोप लगाया था कि शूटिंग के लिए सड़क का रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें रास्ते से गुजरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने बताया, “मैं मोटरबाइक से काम पर जा रहा था, लेकिन अरिजीत सिंह के वीडियो शूटिंग के कारण रास्ता बंद था। मैं जल्दी में था। लेकिन, सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पांच मिनट इंतजार करने को कहा। जब मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, तो गार्ड ने मुझे उठाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। इस धक्कामुक्की में मेरी सोने की अंगूठी भी खो गई।”

लाहा ने कहा कि एक कलाकार होने के नाते उन्हें इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। हालांकि, माफी के बाद मामला सुलझ गया। पिछले कुछ दिनों से अरिजीत सिंह विश्व-भारती विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध शांतिनिकेतन में एक वीडियो शूटिंग के लिए मौजूद हैं। हाल ही में उन्होंने मूर्शिदाबाद में अंतरराष्ट्रीय पॉप स्टार एड शीरन के साथ एक म्यूजिक वीडियो भी शूट किया था।

Published on:

17 Aug 2025 01:52 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अरिजीत सिंह के गार्ड ने मांगी माफी, खत्म हुआ विवाद

