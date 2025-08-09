अर्जुन कपूर का 8 साल पुराना ‘क्लिप’ धड़ल्ले से वायरल, मीम बनाकर मजे ले रहे हैं लोग

Arjun Kapoor Viral Meme: अर्जुन कपूर का एक पुराना वीडियो क्लिप, जिसमें वह गुस्से में नजर आ रहे हैं, इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो करीब 8 साल पुराना है। वायरल होते ही लोग इस पर मजेदार मीम बनाकर इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं।
खास बात ये है कि इसके बैकग्राउंड में 'Dus Don Song' इसे और मजेदार बना दे रहा है। चलिए अब जानते हैं ये मीम कहां से आया? किन संदर्भों में इसे शेयर किया जा रहा है?
अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म ‘हाफ गर्लफ्रेंड’ 19 मई 2017 को रिलीज हुई थी। फिल्म रिलीज होने के कुछ घंटों बाद दोनों एक्टर्स मुंबई के रिलायंस डिजिटल स्टोर पहुंचे, जहां उन्हें मीडिया से बात करनी थी। चूंकि फिल्म की कहानी बिहार से जुड़ा हुआ है और वहां शूट भी किया गया था।
ऐसे में एक रिपोर्टर ने जब अर्जुन से बिहार में शूटिंग का अनुभव पूछा। अर्जुन ने बताया कि उन्हें वहां बहुत मजा आया, लोग बहुत प्यार करते थे और शूटिंग खत्म होने का इन्तजार करते थे ताकि उनके साथ फोटो ले सकें।
जैसे ही उनका जवाब खत्म हुआ, भीड़ में मौजूद एक पत्रकार ने मजाकिया लहजे में कहा- “क्या बात है?” इसके बाद वह पत्रकार को कुछ देर घूरने के बाद उसकी बात काटकर कहा– “तूने कहा ना, क्या बात है?”
कुछ समय पहले किसी ने यह पुराना वीडियो देखा और सिर्फ यही हिस्सा काटकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। फिर किसी ने उस क्लिप में हरियाणवी गाना ‘दस डॉन’ जोड़ दिया, जिससे यह और भी मजेदार लगने लगा। अब यह मीम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है।
एक यूजर ने सोशल मीडिया पर तो यहां तक लिख दिया कि “मीम से वायरल हो गए अर्जुन भाई, EV स्कूटी ले ली। डाउन टु अर्थ बंदा है।”