ग्लैमर की आड़ में अश्लीलता… बॉलीवुड पर भड़के अनिरुद्धाचार्य महाराज

Aniruddhacharya Angry on Bollywood: लड़कियों के चरित्र पर टिप्‍पणी करने वाले अनिरुद्धाचार्य महाराज एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वृंदावन वाले महाराज ने अब बॉलीवुड पर निशाना साधा है। अनिरुद्धाचार्य ने बॉलीवुड पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जितना मुगलों ने 500 साल और अंग्रेजों ने 200 साल भारतीय सभ्यता और संस्कृति का नुकसान नहीं पहुंचाया उससे कहीं ज्यादा बॉलीवुड ने सिर्फ 80 साल में कर दिया है।